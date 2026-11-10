El Niño: cómo protegerse del Sol y no sufrir dolores de cabeza

Con la llegada de los meses más cálidos, las actividades al aire libre se multiplican, pero también lo hacen los riesgos sanitarios para los más chicos . Organismos internacionales de pediatría y ministerios de salud recuerdan que los niños no procesan el calor de la misma manera que los adultos.

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Su cuerpo tiene una mayor proporción de superficie corporal en relación con su peso y sus mecanismos de sudoración aún están en maduración, lo que los convierte en un grupo altamente vulnerable ante las olas de calor.

Uno de los síntomas de alerta más comunes —y muchas veces subestimados— es el dolor de cabeza o cefalea. Este malestar suele ser el primer aviso de que el organismo está sufriendo un desequilibrio térmico o una pérdida significativa de líquidos.

El dolor de cabeza en los días calurosos rara vez es casualidad. Cuando un niño se expone al sol directo o a temperaturas elevadas sin la protección adecuada, se desencadenan dos procesos críticos:

Si a esto se le suman signos como decaimiento, piel enrojecida, mareos, náuseas o fiebre leve, se puede estar ante un cuadro de agotamiento por calor, el paso previo a un golpe de calor, que constituye una emergencia médica.

Vasodilatación y radiación directa: El calor hace que los vasos sanguíneos del cerebro se expandan y, sumado al impacto directo de los rayos solares sobre la cabeza, se produce una sobrecarga en el sistema nervioso central.

Deshidartación: La falta de agua reduce el volumen sanguíneo circulante, disminuyendo el flujo de sangre y oxígeno que llega al cerebro. Esto irrita los tejidos y genera una cefalea tensional o pulsátil.

Guía práctica: claves para proteger a los niños

Para que el disfrute al aire libre no se convierta en una visita de urgencia al hospital, los pediatras recomiendan seguir una serie de pautas estrictas de prevención:

Evitar las horas críticas: La exposición solar directa debe restringirse por completo entre las 10:00 y las 16:00. En el caso de los bebés menores de un año, la recomendación de los especialistas es categórica: no deben exponerse al sol directo bajo ningún concepto. Argentina.gob.ar

Argentina.gob.ar Hidratación constante y anticipada: No hay que esperar a que el niño manifieste sed para ofrecerle líquidos. Se debe priorizar el consumo de agua segura de manera frecuente. En el caso de los lactantes, se debe aumentar la frecuencia de la lactancia materna o fórmula. Deben evitarse por completo las bebidas azucaradas, industriales o con cafeína, ya que aceleran la deshidratación. Cruz Roja

Cruz Roja Indumentaria adecuada: Se aconseja vestir a los menores con ropa holgada, liviana, de algodón y preferentemente de colores claros, que reflejen los rayos solares. El uso de sombreros de ala ancha que cubran el rostro, las orejas y el cuello, sumado a anteojos de sol con protección UV homologada, resulta indispensable. Argentina.gob.ar

Argentina.gob.ar Bloqueador solar de amplio espectro: Es obligatorio utilizar protectores con un factor (FPS) de 30 o superior, aplicando el producto unos 30 minutos antes de la exposición y renovándolo cada dos horas, o bien después de nadar o sudar intensamente.

Cómo actuar ante los primeros síntomas

Si a pesar de las precauciones el niño manifiesta un intenso dolor de cabeza, mareos o decaimiento general, es vital actuar con rapidez. Lo primero que se debe hacer es retirar al menor de la fuente de calor, trasladándolo a un espacio fresco, sombreado y ventilado.

Se recomienda aflojarle o retirarle la ropa excedente, aplicarle paños de agua fresca (nunca helada ni alcohol) en la frente, el cuello y el pecho para ayudar a descender la temperatura corporal, y ofrecerle pequeños sorbos de agua si se encuentra consciente. Si los síntomas persisten, el dolor es agudo o aparece confusión y vómitos, se debe acudir de inmediato al centro de salud u hospital más cercano.