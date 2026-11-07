Para emergencias por El Niño, San Juan firmó con un proveedor minero el aporte de carpas gigantes y grupos electrógenos

El Gobierno firmó un convenio sin costo con Caterwest, que pondrá a disposición cuatro carpas con grupo electrógeno ante posibles inundaciones por El Niño.

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El Gobierno de San Juan firmó un acuerdo estratégico con la empresa de servicios mineros Caterwest para reforzar la capacidad de respuesta de la provincia ante temporales e inundaciones, en el marco de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE). Se trata de una alianza público-privada sin costo para el Estado: la compañía pondrá a disposición su logística y carpas estructurales de gran tamaño, con instalación eléctrica y grupo electrógeno incorporado.

Las estructuras servirán para alojar a evacuados o para montar puestos sanitarios y de contención si el fenómeno de El Niño provoca emergencias. El convenio se firmó con la presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, y Martín Ossa, CEO de Caterwest.

Dobladez explicó que la empresa tiene “alta experiencia en el montaje de campamentos mineros a gran altura” y que las carpas son seguras, amplias y de muy buena calidad. Detalló que Caterwest mantendrá cuatro carpas reservadas hasta el 31 de marzo y que será la encargada de armarlas y desarmarlas en el lugar que indique el COPRE, según la necesidad. Cada una mide 7,5 por 4,5 metros. Además, aclaró que podrían ser más de cuatro, porque así lo prevé el convenio.

Por su parte, Achem señaló que la propuesta apunta a que las empresas privadas se sumen al alerta provincial, por si el Gobierno necesita su colaboración. Sostuvo que la firma lo hace “sin costo” y que otras empresas harán lo mismo, ya que no se sabe cuándo, cuánto tiempo ni en qué cantidad se necesitará el equipamiento.