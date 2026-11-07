    • 7 de noviembre de 2026 - 11:29

    Para emergencias por El Niño, San Juan firmó con un proveedor minero el aporte de carpas gigantes y grupos electrógenos

    El Gobierno firmó un convenio sin costo con Caterwest, que pondrá a disposición cuatro carpas con grupo electrógeno ante posibles inundaciones por El Niño.

    image

    El Gobierno de San Juan firmó un acuerdo estratégico con la empresa de servicios mineros Caterwest para reforzar la capacidad de respuesta de la provincia ante temporales e inundaciones, en el marco de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE). Se trata de una alianza público-privada sin costo para el Estado: la compañía pondrá a disposición su logística y carpas estructurales de gran tamaño, con instalación eléctrica y grupo electrógeno incorporado.

    Leé además

    Camioneta secuestrada

    Hallan en San Juan una camioneta robada en Mendoza: la estaban desarmando y ya le habían sacado el motor
    Conocé el estado del tiempo para este sábado.

    Frío y lloviznas, así estará el tiempo en San Juan este sábado 7 de noviembre

    Las estructuras servirán para alojar a evacuados o para montar puestos sanitarios y de contención si el fenómeno de El Niño provoca emergencias. El convenio se firmó con la presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, y Martín Ossa, CEO de Caterwest.

    Dobladez explicó que la empresa tiene “alta experiencia en el montaje de campamentos mineros a gran altura” y que las carpas son seguras, amplias y de muy buena calidad. Detalló que Caterwest mantendrá cuatro carpas reservadas hasta el 31 de marzo y que será la encargada de armarlas y desarmarlas en el lugar que indique el COPRE, según la necesidad. Cada una mide 7,5 por 4,5 metros. Además, aclaró que podrían ser más de cuatro, porque así lo prevé el convenio.

    Por su parte, Achem señaló que la propuesta apunta a que las empresas privadas se sumen al alerta provincial, por si el Gobierno necesita su colaboración. Sostuvo que la firma lo hace “sin costo” y que otras empresas harán lo mismo, ya que no se sabe cuándo, cuánto tiempo ni en qué cantidad se necesitará el equipamiento.

    El funcionario remarcó el carácter preventivo de la medida: “Lo que estamos haciendo es prevención y planificación con todos aquellos que saben, para que, Dios quiera que no, cuando llegue el momento no las tengamos que usar”. Y agregó que la planificación se realizó también con empresas que cuentan con colectivos 4x4 y maquinaria vial, apelando a la solidaridad que los sanjuaninos desarrollaron tras los terremotos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Confirmado. San Juan ya tiene plantel para los Juegos Binacionales de Mendoza.

    San Juan confirmó sus selecciones femenina y masculina para los Juegos Binacionales 2026

    La feria que acompañó al Ironman volvió a funcionar como vidriera de la oferta exportable sanjuanina, con un saldo positivo en ventas y contactos comerciales.

    Comercio Exterior confirmó ventas por más de $21 millones en la Expo Ironman

    El Mejor Festival de Cine Aventura del Mundo llega a San Juan.

    San Juan se prepara para recibir al prestigioso Mejor Festival de Cine Aventura del Mundo: conocé cuándo será

    la verdad detras de la prioridad de paso san juan: que dice la ley y sus excepciones, el analisis de un especialista vial

    La verdad detrás de la prioridad de paso San Juan: qué dice la ley y sus excepciones, el análisis de un especialista vial