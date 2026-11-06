UCCuyo y UNSJ lanzan la tercera cohorte de la Diplomatura en Responsabilidad Social y Sostenibilidad

En una apuesta por la articulación interinstitucional y el desarrollo sostenible de San Juan , se anunció la apertura de la tercera cohorte de la Diplomatura en Responsabilidad Social y Sostenibilidad que dictarán en forma conjunta la UCCuyo y la UNSJ . La presentación se realizó en el Centro Cívico , marcando la colaboración entre el Estado y las universidades.

Esta importante capacitación es dictada de forma conjunta por la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad Nacional de San Juan, enmarcada dentro de las acciones estratégicas impulsadas por el programa provincial Mesa de Responsabilidad Social.

La propuesta se ejecuta mediante una articulación directa entre la UCCuyo, a través de su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y la UNSJ, la cual interviene por medio de sus Facultades de Ciencias Sociales y de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Esta sinergia permite un abordaje multidisciplinario, integrando saberes económicos, sociales y de planificación, esenciales para comprender la complejidad de la sostenibilidad en la actualidad.

Pensada para garantizar accesibilidad y rigor académico, la Diplomatura cuenta con un cupo limitado y es de carácter totalmente gratuito. En cuanto a su modalidad de cursado, se presenta en un formato híbrido que combina instancias presenciales y virtuales, dependiendo de los requerimientos de cada módulo, facilitando de este modo la participación de los cursantes.

La propuesta está dirigida a un amplio espectro de la comunidad: personal que integra organizaciones públicas, privadas y sociales (sean profesionales o no), así como también a alumnos avanzados y al público en general interesado en adquirir competencias en la materia.

Herramientas clave para los desafíos del futuro

El objetivo central de esta iniciativa académica es proporcionar conocimientos sólidos y herramientas prácticas indispensables para enfrentar los desafíos que plantea el desarrollo sostenible en el escenario actual.

Desde la perspectiva del programa, las prácticas socialmente responsables y de sostenibilidad no se entienden únicamente como un cumplimiento ético, sino como un medio estratégico fundamental para lograr la innovación, potenciar la competitividad y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones en la provincia.

Acto de presentación oficial

El acto de presentación reunió a destacadas autoridades del ámbito gubernamental y universitario, consolidando una red de trabajo conjunta orientada al bienestar de la comunidad. Entre los presentes en la ceremonia se encontraban el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; los rectores de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), María Laura Simonassi, y de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenger.

Asimismo, acompañaron el lanzamiento la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCCuyo, María Alejandra Segovia; el decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ, Carlos Herrera; la directora de Economía Social del Ministerio de Familia, Cynthia Garrido; y la secretaria de Extensión de la UNSJ, Laura Garcés. Esta convergencia de actores refleja el compromiso multisectorial por impulsar una formación de excelencia que impacte de manera directa en el entramado social y económico local.