    • 28 de octubre de 2026 - 10:13

    Tras un convenio, la UCCuyo potencia la formación académica del personal de Gendarmería

    El acuerdo firmado entre la UCCuyo y la Mutual del Pesonal de Gendarmería incluye beneficios de arancel para apoyar la continuidad de los estudios.

    La Escuela de Seguridad de la UCCuyo firmó un convenio para impulsar la formación académica del personal de Gendarmería.

    La Escuela de Seguridad de la UCCuyo firmó un convenio para impulsar la formación académica del personal de Gendarmería.

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    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    En un paso clave hacia el fortalecimiento de la educación y el desarrollo profesional, la Escuela de Seguridad de la UCCuyo y la Asociación Mutual de Ayuda Mutua del Personal de Gendarmería Nacional (AMUGENAL) concretaron la firma de un importante convenio de cooperación institucional.

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    Esta nueva alianza estratégica representa una oportunidad invaluable para promover relaciones de beneficio mutuo, impulsando el crecimiento integral y la capacitación continua de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y sus familias. Este convenio incluye beneficios de arancel para apoyar la continuidad de los estudios, entre otros puntos.

    Actualización profesional en la UCCuyo

    El acuerdo firmado por el director de la Escuela de Seguridad, Ángel Salvador María Martín, establece un marco de colaboración sólida que trasciende lo académico para consolidar un puente de apoyo y desarrollo federal. Mediante este convenio, ambas instituciones reafirman su vocación de servicio a la comunidad al facilitar el acceso a una educación superior de excelencia en carreras estratégicas como la Licenciatura en Criminalística, el Ciclo de Licenciatura en Seguridad Ciudadana y Gestión de Políticas Públicas y la Licenciatura en Accidentología y Seguridad Vial.

    Más allá de las ventajas operativas y los beneficios de arancel implementados para apoyar la continuidad de los estudios, el verdadero valor de este convenio radica en la visión compartida de fomentar una cultura de superación constante, actualización profesional y cooperación institucional a largo plazo.

    Vigencia del convenio

    Con una vigencia inicial proyectada a dos años y la firme voluntad de proyectar nuevos acuerdos específicos de trabajo conjunto, la Universidad Católica de Cuyo abre sus puertas generando espacios de formación que impactan de manera directa y positiva en la sociedad.

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