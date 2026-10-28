    • 28 de octubre de 2026 - 11:16

    Capital avanza en su plan de forestación: busca sumar 1000 nuevos árboles antes de fin de año

    En lo que va del 2026, el municipio de Capital plantó más de 500 ejemplares en plazas, espacios verdes, el microcentro y distintos barrios.

    El municipio de Capital avanza con la forestación en todo el departamento.

    El municipio de Capital avanza con la forestación en todo el departamento.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Capital avanza con un plan sostenido de forestación y recuperación del arbolado público. Durante 2026 plantó 502 ejemplares en distintos puntos del departamento, como parte de una política que busca ampliar la cobertura verde y mejorar los espacios públicos.

    Leé además

    Jonathan Alexis Reinoso Cortez deberá pasar más de tres años en la cárcel por un robo en Capital. 

    Capital: robó un iPhone utilizando una tijera como arma en plena Benavídez
    Las mujeres detenidas.

    Atraparon a "La Chochy" y a una cómplice tras asaltar a un chofer de Uber en Capital

    Las tareas se desarrollan a un ritmo aproximado de 100 árboles por semana, en los meses óptimos para el cultivo. De mantenerse esta dinámica durante las próximas semanas, Capital alcanzaría los 1.000 ejemplares plantados a fines de noviembre o principios de diciembre.

    La iniciativa incluye la incorporación de distintas especies, seleccionadas de acuerdo con las características de cada lugar. Entre ellas se encuentran fresnos, plátanos, tipas, jacarandás, lapachos rosados, robles sedosos, acacias rojas y otras variedades.

    Forestación en plazasy barrios de Capital

    Los trabajos de plantación se realizan en plazas y espacios verdes, el microcentro y diferentes barrios de la Ciudad de San Juan.

    Durante este año, las cuadrillas municipales intervinieron en los barrios Mutual Banco San Juan I y II, Chacabuco, Residencial Tulum, actualmente barrio Del Bono y Palermo, además de otros sectores del departamento. También se plantaron ejemplares en domicilios particulares donde, por diferentes motivos, fue necesario retirar árboles.

    De esta manera, el municipio busca garantizar una distribución equilibrada de árboles y fortalecer el patrimonio verde de Capital.

    La plantación de los 502 ejemplares se suma a la entrega de nuevos árboles realizada en el marco del Programa Provincial de Forestación 2026, impulsado por la Secretaría de Ambiente de la provincia.

    Una Ciudad con más espacios verde

    La intendente de Capital, Susana Laciar, destacó la continuidad del plan y el trabajo conjunto con el Gobierno Provincial.

    “Ya plantamos 502 árboles durante este año y estamos avanzando a un ritmo de aproximadamente 100 ejemplares por semana. Si sostenemos esta dinámica, vamos a llegar a los 1.000 árboles plantados a fines de noviembre o principios de diciembre. Es un objetivo importante para seguir construyendo una Capital más verde para todos los vecinos”, expresó.

    La jefa comunal también remarcó la importancia de planificar la forestación de acuerdo con las necesidades de cada sector.

    “No se trata solamente de plantar árboles, sino de hacerlo en los lugares adecuados, acompañando cada ejemplar con el riego y el mantenimiento necesarios. Estamos trabajando en plazas, barrios y el microcentro para recuperar el arbolado y mejorar la calidad ambiental de la Ciudad”, señaló Laciar.

    Con estas acciones, el municipio de Capital continúa avanzando en una política de forestación planificada, con el objetivo de fortalecer el arbolado público, recuperar espacios verdes y consolidar una Capital más sustentable.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Muñoz y Scalise habrían cometido un fraude para evitar pagar una indemnización millonaria por la muerte de tres chicas. 

    Fueron condenados por una triple muerte y se habrían desprendido de sus bienes para evitar pagar una indemnización

    Irina Bravo lleva más de tres años al frente de M&B Construcciones y ofrece proyectos de viviendas llave en mano.

    Capital eligió a Irina Bravo para Emprendedora del Sol 2026

    Captura del video en el momento que el ladrón es descubierto.

    [VIDEO] Intentó robar en un bazar chino, la dueña lo descubrió y agarró a golpes

    Vanguardia, uno de los antecedentes de la firma, fue diseñado con unidades orientadas al segmento corporativo vinculado con la minería.

    Proyecto Kallithea: Tulum avanza con un edificio de 10 niveles en Capital con foco en la minería