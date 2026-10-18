Proyecto Kallithea: Tulum avanza con un edificio de 10 niveles en Capital con foco en la minería

El mercado inmobiliario sanjuanino atraviesa cambios y nuevos desarrollos responden a una demanda cada vez más diversa. En ese escenario, Tulum Inmobiliaria avanza con Kallithea, un edificio de 10 niveles en Avenida España y San Luis , en pleno barrio cívico-cultural de Capital, mientras proyecta nuevos negocios vinculados al crecimiento de la minería.

La empresa ya cuenta entre sus antecedentes con Vanguardia , un desarrollo ubicado sobre calle 25 de Mayo, entre Salta y Santiago del Estero, que introdujo características particulares tanto desde el modelo comercial como desde su concepción constructiva. Ahora, la apuesta está puesta en un nuevo proyecto que busca aprovechar uno de los principales atributos de su ubicación: las vistas hacia el Parque de Mayo y la precordillera.

Celina Pignatari, propietaria de Tulum Inmobiliaria, explicó a DIARIO DE CUYO que la firma observa una transformación profunda en el mercado local, con nuevos requerimientos habitacionales, comerciales y logísticos que comienzan a aparecer al ritmo de las inversiones que llegan a la provincia.

El proyecto actualmente en marcha lleva el nombre de Kallithea , palabra que significa “buena vista”. La elección está directamente relacionada con su ubicación, desde donde será posible observar el paisaje verde del Parque de Mayo y, hacia el oeste, el perfil de las montañas.

Esa característica tuvo incidencia desde el diseño inicial. Según detalló Pignatari, todas las unidades fueron proyectadas con terrazas , precisamente para aprovechar el entorno y generar una mayor conexión de los departamentos con las visuales exteriores.

El desarrollo contará con 10 niveles y actualmente atraviesa la última etapa de submuración. La propuesta contempla departamentos de dos dormitorios con uno o dos baños, unidades de un dormitorio, monoambientes, dos niveles destinados a cocheras y salones comerciales.

La ubicación también forma parte de la estrategia comercial. Desde la empresa identifican distintos perfiles interesados en vivir o invertir en esta zona de Capital: personas en actividad laboral, adultos mayores que buscan dejar viviendas de grandes dimensiones para mudarse a departamentos céntricos y trabajadores vinculados con la industria minera, entre otros segmentos.

Render arquitectónico de Kallithea, el desarrollo de 10 niveles que Tulum construye en Avenida España y San Luis. Tulum

Vanguardia y una experiencia que combinó construcción e inversión

Dentro de la trayectoria reciente de la firma, Pignatari destacó especialmente el edificio Vanguardia, ubicado sobre calle 25 de Mayo. La empresaria explicó a DIARIO DE CUYO que el proyecto fue concebido con un doble componente innovador.

Por un lado, se diseñó pensando en el segmento hotelero y corporativo, con especial orientación hacia empresas mineras. Bajo ese esquema, los propietarios de las unidades tienen la posibilidad de obtener una renta mensual mediante contratos corporativos.

Pero el edificio también incorporó una característica relevante desde el punto de vista estructural. Según indicó la propietaria, Vanguardia fue el primer desarrollo del país en incorporar aisladores sísmicos, una solución pensada especialmente frente a una de las condiciones determinantes de la construcción en San Juan.

La minería empieza a modificar la demanda inmobiliaria

Más allá de los proyectos particulares, desde Tulum advierten que el cambio más significativo está ocurriendo en el propio mercado.

“El mercado inmobiliario está atravesando una transformación histórica impulsada principalmente por los megaproyectos mineros”, señaló Pignatari. “El mercado inmobiliario está atravesando una transformación histórica impulsada principalmente por los megaproyectos mineros”, señaló Pignatari.

La demanda, explicó, ya no se concentra únicamente en viviendas tradicionales. El movimiento generado alrededor de la minería comenzó a abrir oportunidades para unidades habitacionales destinadas a distintos niveles de trabajadores, galpones, depósitos, espacios logísticos y establecimientos para empresas proveedoras y de servicios.

El fenómeno alcanza desde perfiles jerárquicos y profesionales hasta técnicos y trabajadores operativos, lo que obliga al sector inmobiliario a pensar productos diferentes según las necesidades de cada segmento. Para la firma, ese proceso todavía tiene margen de expansión a medida que los grandes proyectos mineros avancen hacia nuevas etapas.

Financiación propia y nuevos proyectos hacia 2027

En un contexto donde el acceso al financiamiento continúa siendo uno de los principales obstáculos para compradores e inversores, Tulum aplica esquemas propios en sus desarrollos. Pignatari explicó que las operaciones pueden iniciarse con un anticipo y continuar mediante cuotas adaptadas a las características de cada proyecto.

De cara a 2027, la empresa apunta a profundizar esa línea de crecimiento, tanto en desarrollos inmobiliarios como en servicios asociados a la actividad productiva. El objetivo, señaló la propietaria, es acompañar las necesidades de empresas mineras y compañías proveedoras, desde soluciones de logística y establecimiento hasta gestión inmobiliaria y construcción. Actualmente, Kallithea concentra buena parte de esa estrategia y permanece en etapa de obra sobre Avenida España y San Luis, con una propuesta que combina viviendas, cocheras y espacios comerciales en una de las zonas de mayor movimiento de Capital.