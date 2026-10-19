    • 19 de octubre de 2026 - 21:15

    [VIDEO] Intentó robar en un bazar chino, la dueña lo descubrió y agarró a golpes

    El hombre fue sorprendido cuando intentaba llevarse siete bowls metálicos sin pagar de un comercio del microcentro sanjuanino. La propietaria lo interceptó en la puerta y se produjo un forcejeo antes de que el sospechoso escapara y fuera detenido por la Policía.

    Captura del video en el momento que el ladrón es descubierto.

    Captura del video en el momento que el ladrón es descubierto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un intento de robo en pleno microcentro sanjuanino terminó con un hombre de 40 años detenido, luego de que intentara llevarse mercadería de un bazar chino. La dueña del comercio lo descubrió a través de las cámaras de seguridad, lo enfrentó cuando quiso salir sin pagar, se produjo un forcejeo y llegó a golpearlo, según las imágenes registradas.

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    El episodio ocurrió en el local Regalos, ubicado sobre calle Mitre, entre Mendoza y General Acha. De acuerdo con la información policial, la comerciante, identificada como Hong Yu, advirtió mediante las cámaras que un hombre guardaba entre sus prendas distintos artículos exhibidos en las estanterías.

    Cuando el sospechoso intentó abandonar el negocio sin pasar por la caja, la mujer lo interceptó y le exigió que mostrara lo que llevaba. El hombre sacó tres bowls metálicos plateados medianos y otros cuatro grandes, pero la situación escaló cuando la propietaria intentó retener los elementos.

    En ese momento, el sospechoso salió corriendo por calle Mitre en dirección a General Acha. Sin embargo, su huida no duró demasiado.

    Lo persiguieron y terminó detenido

    Personal del Cuerpo Especial de Vigilancia realizaba recorridas preventivas por la zona cuando observó al hombre correr de norte a sur, mientras

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