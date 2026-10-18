[VIDEO] Una cruz se desprendió de la pared y mató a un sacerdote mientras celebraba una misa

La tragedia golpeó a la comunidad de Guayaquil, Ecuador, cuando una cruz de gran tamaño cayó sobre el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari mientras celebraba la misa en la Parroquia del Perpetuo Socorro.

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El hecho ocurrió durante la Eucaristía, cuando la cruz ubicada detrás del altar se desprendió de la pared y cayó directamente sobre el sacerdote. El impacto fue fatal: la estructura golpeó la cabeza del presbítero, que murió en el acto ante la mirada de los fieles.

En las imágenes de la transmisión se escucharon los gritos de desesperación de quienes asistían a la misa virtual. El video muestra el instante exacto de la caída de la cruz y del caos que se desató en el templo.

El video y la reacción de los fieles en la iglesia

Poco después del accidente, la arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del párroco y difundió un comunicado en el que expresó su dolor y solidaridad con la familia redentorista, los allegados y los fieles de la parroquia.

TRAGEDIA EN ECUADOR!Un sacerdote murió tras ser golpeado por una enorme cruz que cayó sobre él mientras celebraba una misa. La impactante escena fue presenciada por los feligreses y quedó captada en una transmisión en vivo. https://t.co/9L9kLb5rTz

En su mensaje oficial, la arquidiócesis señaló: “Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”.

Además, la comunidad eclesiástica pidió unirse en oración por el descanso de su alma y acompañó a la familia y amigos del sacerdote en este difícil momento.

Quién era Patricio Sánchez Molinari y el impacto de su muerte

El padre Patricio Sánchez Molinari era párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, fundada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio.

El hombre se encargaba de transmitir las misas a través de sus redes sociales, lo que permitió que el trágico momento quedara registrado en video.

Tras conocerse la noticia, cientos de fieles expresaron su dolor y dejaron mensajes de despedida en las redes: “Qué tristeza, un gran sacerdote y gran amigo”, “Mi corazón siente un dolor enorme”, “Que Dios lo tenga en la gloria” y “Tan bondadoso y educado, descanse en paz”.