    • 18 de octubre de 2026 - 13:02

    [VIDEO] Una cruz se desprendió de la pared y mató a un sacerdote mientras celebraba una misa

    La transmisión registró el instante en que la estructura se cayó sobre el padre Patricio Sánchez Molinari en la Parroquia del Perpetuo Socorro, en Guayaquil.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tragedia golpeó a la comunidad de Guayaquil, Ecuador, cuando una cruz de gran tamaño cayó sobre el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari mientras celebraba la misa en la Parroquia del Perpetuo Socorro.

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    El hecho ocurrió durante la Eucaristía, cuando la cruz ubicada detrás del altar se desprendió de la pared y cayó directamente sobre el sacerdote. El impacto fue fatal: la estructura golpeó la cabeza del presbítero, que murió en el acto ante la mirada de los fieles.

    El video y la reacción de los fieles en la iglesia

    En las imágenes de la transmisión se escucharon los gritos de desesperación de quienes asistían a la misa virtual. El video muestra el instante exacto de la caída de la cruz y del caos que se desató en el templo.

    Poco después del accidente, la arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del párroco y difundió un comunicado en el que expresó su dolor y solidaridad con la familia redentorista, los allegados y los fieles de la parroquia.

    En su mensaje oficial, la arquidiócesis señaló: “Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”.

    Además, la comunidad eclesiástica pidió unirse en oración por el descanso de su alma y acompañó a la familia y amigos del sacerdote en este difícil momento.

    Quién era Patricio Sánchez Molinari y el impacto de su muerte

    El padre Patricio Sánchez Molinari era párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, fundada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio.

    El hombre se encargaba de transmitir las misas a través de sus redes sociales, lo que permitió que el trágico momento quedara registrado en video.

    Tras conocerse la noticia, cientos de fieles expresaron su dolor y dejaron mensajes de despedida en las redes: “Qué tristeza, un gran sacerdote y gran amigo”, “Mi corazón siente un dolor enorme”, “Que Dios lo tenga en la gloria” y “Tan bondadoso y educado, descanse en paz”.

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