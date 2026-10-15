[VIDEO] Escándalo en un cine: una pelea en medio de la película, gas pimienta y dos mujeres detenidas

Una sala de cine ubicada en el Shopping Paso del Paraná, en la provincia de Entre Ríos, fue escenario de una escandalosa pelea entre dos mujeres, madre e hija, y otro grupo de asistentes que se molestaron por las actitudes de ambas.

[VIDEO] ¡Qué golazo! Sacando del medio, un pibe sanjuanino surgido en Desamparados hizo un gol que se hizo viral

Crimen de Uriel Ríos: trascendió un nuevo video del ataque y las imágenes apuntan a quién dio el puntazo

Por el hecho fueron detenidas la madre y su hija, y se secuestró un tubo de gas pimienta que fue utilizado durante el enfrentamiento. Según trascendió, el altercado se habría desatado en medio de una discusión por las ubicaciones.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó este miércoles alrededor de las 22.55, en la sala 4 del cine “Las Tipas”, dentro del centro comercial situado en la intersección de Corrientes y San Lorenzo. Tras recibir una alerta al 911 por parte del personal del shopping, agentes de la Policía provincial se presentaron en el lugar para intervenir.

El video que encabeza esta nota, registrado por un testigo, muestra el momento en el que se encendieron las luces de la sala, luego de que el encargado advirtiera que había un enfrentamiento entre los asistentes.

“¡Perdí todo el pelo con el cáncer, no me lo saqués!” y “¡Están rompiendo las pelotas desde hoy!” son algunos de los gritos de las involucradas que se escuchan en la grabación casera, mientras las dos mujeres y el otro grupo de espectadores intercambiaban empujones, golpes de puño y patadas.

Discusión, pelea y gas pimienta en el cine. Dos mujeres fueron increpadas por abrir una cerveza en medio de la película. Reaccionaron y hubo golpes de puño hasta que accionaron el gas. La sala fue evacuada e intervino la policia https://t.co/A8OSMCLogF — Diego G (@gabrielediego) October 15, 2026

En ese contexto, una de las agresoras extrajo de su cartera un tubo de gas pimienta y lo accionó en medio de la sala, lo que provocó que los presentes comenzaran a evacuar el lugar.

No obstante, la violenta discusión continuó en los pasillos del shopping, con insultos y acusaciones entre las partes.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales se dirigieron hacia el sector del estacionamiento y demoraron a dos mujeres que se encontraban en un Honda Civic. Se trataba de una mujer de 51 años y su hija, de 27, ambas domiciliadas en Paraná.

Asimismo, los agentes identificaron a la damnificada, una joven de 27 años, y verificaron que otros espectadores también se habían visto afectados por el gas pimienta. Ante esta situación, personal médico asistió a quienes presentaban molestias.

En diálogo con el programa Viendo qué pasa (Canal 9 Litoral), el segundo jefe de la División 911, comisario Guillermo González, brindó precisiones sobre el operativo policial y relató cómo se desencadenó el episodio. “Aproximadamente a las 23 horas se recibieron varios llamados a la División 911 donde alertaban de este percance en el shopping Paso del Paraná, específicamente en una de las salas del cine Las Tipas”, explicó el funcionario.

En esa línea, detalló: “El problema se origina en primera instancia por la ocupación de los asientos y eso genera un intercambio de dichos y de palabras de estas personas”.

Consultado por la detención de las dos involucradas, el comisario González precisó que los uniformados también secuestraron el recipiente de gas pimienta. “Se trataba de un recipiente de 60 centímetros cúbicos que es de venta libre según la ley”, precisó.

Respecto de la utilización de este producto en un ambiente cerrado, explicó: “Obviamente se puede utilizar en casos exclusivos de legítima defensa ante un hecho inminente, no en este caso puntual donde era un recinto cerrado y había muchas personas que también fueron afectadas producto del gas. Tampoco era una situación de suma gravedad o de legítima defensa como para utilizar este gas”.

Por disposición del fiscal Martín Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, las dos mujeres fueron trasladadas a la Alcaidía. Además, se dispuso que la damnificada radicara la denuncia correspondiente y fuera examinada por el médico policial.