    • 19 de octubre de 2026 - 20:35

    Quién era el hombre de 77 años que murió tras ser atropellado por una moto en Rawson

    Se llamaba Ángel Oscar Pizarro. Intentaba cruzar la calle cuando fue embestido por un motociclista y murió.

    Ángel Oscar Pizarro.

    Ángel Oscar Pizarro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 en la concurrida intersección de calle Paula Albarracín de Sarmiento y calle Nazca. En ese cruce, Pizarro intentaba atravesar la calzada de este a oeste a pie cuando fue sorprendido por el vehículo.

    Producto del fuerte impacto contra el rodado y la subsecuente caída sobre el pavimento, el jubilado sufrió heridas severas, principalmente un grave golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente en el lugar.

    Horas de agonía en Urgencias

    Tras ser auxiliado en primera instancia por los médicos del servicio de emergencias, Pizarro fue trasladado de urgencia hasta el centro asistencial de la Capital provincial. Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizar su cuadro de traumatismo encéfalocraneano, su organismo no resistió la gravedad de las lesiones y su deceso se produjo cerca de las 17:30 de este mismo lunes.

    La mecánica del accidente y la causa judicial

    Según el informe preliminar difundido por la UFI Delitos Especiales, la motocicleta involucrada es una marca Motomel, guiada por Juan Gabriel Agüero Molina, de 30 años, quien circulaba por calle Paula Albarracín de Sarmiento en sentido de norte a sur.

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