Quién era el hombre de 77 años que murió tras ser atropellado por una moto en Rawson

Se llamaba Ángel Oscar Pizarro. Intentaba cruzar la calle cuando fue embestido por un motociclista y murió.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 en la concurrida intersección de calle Paula Albarracín de Sarmiento y calle Nazca. En ese cruce, Pizarro intentaba atravesar la calzada de este a oeste a pie cuando fue sorprendido por el vehículo.

Producto del fuerte impacto contra el rodado y la subsecuente caída sobre el pavimento, el jubilado sufrió heridas severas, principalmente un grave golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente en el lugar.

Horas de agonía en Urgencias Tras ser auxiliado en primera instancia por los médicos del servicio de emergencias, Pizarro fue trasladado de urgencia hasta el centro asistencial de la Capital provincial. Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizar su cuadro de traumatismo encéfalocraneano, su organismo no resistió la gravedad de las lesiones y su deceso se produjo cerca de las 17:30 de este mismo lunes.