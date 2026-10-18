Murió a los 100 años una reconocida actriz de Hollywood que brilló en una recordada serie de los 80

Hollywood despide a una de sus actrices más longevas. Betty McGuire murió a los 100 años , después de una carrera de siete décadas que la llevó desde los escenarios de Broadway hasta algunas de las series más reconocidas de la televisión estadounidense. La intérprete falleció por causas naturales en el Motion Picture & Television Fund de Woodland Hills, California.

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McGuire es especialmente recordada por interpretar a Kate Malone en Growing Pains , serie conocida en Argentina como ¡Ay! Cómo duele crecer. Allí encarnó a la madre de Maggie Seaver, personaje interpretado por Joanna Kerns, y apareció de manera recurrente en 12 episodios entre 1986 y 1991.

Betty McGuire desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión y murió a los 100 años.

Antes de convertirse en una figura conocida de la pantalla chica, McGuire había construido una importante trayectoria teatral. Debutó en Broadway en 1955 con el musical Plain and Fancy y posteriormente participó en producciones como Happy Hunting y Oh, Captain!. Durante esa etapa compartió escenario con nombres como Ethel Merman, Barbara Cook, Bea Arthur y Tony Randall .

Su recorrido televisivo comenzó durante la década del 70 y se extendió durante años con participaciones en algunas de las ficciones más populares de Estados Unidos. Entre sus créditos aparecen The Doris Day Show, Columbo, Los Ángeles de Charlie, Hill Street Blues, Moonlighting, Falcon Crest, MacGyver, Star Trek: Deep Space Nine, ER y CSI: Miami .

En cine también integró producciones como Up in Smoke, la comedia protagonizada por Cheech & Chong, y Coma, el thriller médico dirigido por Michael Crichton. Su carrera combinó así teatro, televisión y cine durante varias décadas.

Su vida después de los escenarios

En sus últimos años, McGuire mantuvo una activa vida fuera del espectáculo. Colaboró como voluntaria en la Coalition for Economic Survival, una organización de Los Ángeles dedicada a asistir a personas de bajos recursos que enfrentaban desalojos.

También permaneció vinculada al entretenimiento desde el complejo donde residía. Allí condujo GabFest, un programa interno en el que entrevistaba a trabajadores y otros residentes del Motion Picture & Television Fund Home.

McGuire había cumplido 100 años en marzo y murió el 8 de octubre por causas naturales. La noticia de su fallecimiento fue confirmada días después por Keith Gerchak, amigo cercano y representante de sus asuntos personales.