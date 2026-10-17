"Umdenken": la cultura y el pensamiento alemán se dan cita en San Juan

Un espacio de debate, cine y arte para reflexionar sobre los desafíos actuales, con entrada libre e inscripción previa.

La cultura alemana será protagonista de Umdenken, que incluye el documental "Queridos futuros hijos" (foto), sobre el activismo juvenil.

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Los próximos 23 y 24 de octubre, la Fundación Instituto Alemán será sede de "Umdenken", un encuentro destinado a reflexionar, debatir y descubrir diversas formas de creación a partir de la cultura germana. La propuesta invita a poner en diálogo autores, obras e ideas clave con los desafíos del presente.

Encuentro de arte, filosofía e historia El término Umdenken remite a la idea de repensar o cambiar de perspectiva. Bajo ese espíritu, las jornadas se desplegarán durante dos tardes consecutivas con una agenda diversa y profunda, orientada tanto a estudiantes y profesionales como al público general interesado en la filosofía, las artes visuales, la música y el cine.

Viernes 23: Arte y Cultura (15:00 a 20:15 h) La apertura del primer día abordará múltiples lenguajes artísticos. Entre las intervenciones destacadas figuran:

Música y memoria: Memoria Sellada por Elena Spengler y la Partita de Flauta de J.S. Bach interpretada por Mercedes Jofré.

Escena y estética: Disertaciones sobre el teatro brechtiano con Roberta Peruca, además del análisis psicológico de las obras de Alberto Durero a cargo de Carla Lucía Rodríguez Sánchez.

Formación y proyecciones: Sofía Manrique compartirá experiencias de artistas sanjuaninas en Alemania. Hacia el cierre, se proyectarán el cortometraje Flores de Paula Garcés y el documental Dear Future Children de Franz Böhm. Sábado 24: Pensamiento y Filosofía (15:00 a 21:30 h) La segunda jornada se estructurará en cuatro ejes temáticos para debatir sobre grandes pensadores y debates contemporáneos:

Estética y Técnica: Reflexiones sobre Walter Benjamin, el expresionismo alemán, Nietzsche, Arendt y el impacto de la Inteligencia Artificial a cargo de María Rodríguez, entre otros disertantes.

Grandes Filósofos del Siglo XIX y XX: Ponencias dedicadas a la dialéctica entre Hegel y Heidegger (Facundo Massa), una relectura de Marx (Guillermo Javier Riveras) y la crítica religiosa en Horkheimer y Habermas (Roberto Daniel Robles).

Pensadoras Insurrectas: Paneles sobre feminismo materialista con Sofia Daniela González Esteban, neopositivismo con Gabriel Paravano, y el pensamiento de Edith Stein con Yohana Cortez.

Repensarnos: Charlas en torno a la obra de Byung-Chul Han impartida por Marcelo Poblete, metáforas de la complejidad y Alemania como cuna de la psicología. El encuentro finalizará con un brindis de integración. Inscripciones El evento es organizado por la Fundación Instituto Alemán y Goethe-Zentrum San Juan. Se entregará certificado de asistencia a los participantes.