    • 17 de octubre de 2026 - 20:38

    "Umdenken": la cultura y el pensamiento alemán se dan cita en San Juan

    Un espacio de debate, cine y arte para reflexionar sobre los desafíos actuales, con entrada libre e inscripción previa.

    La cultura alemana será protagonista de Umdenken, que incluye el documental Queridos futuros hijos (foto), sobre el activismo juvenil.

    La cultura alemana será protagonista de Umdenken, que incluye el documental "Queridos futuros hijos" (foto), sobre el activismo juvenil.

    Foto:

    Los próximos 23 y 24 de octubre, la Fundación Instituto Alemán será sede de "Umdenken", un encuentro destinado a reflexionar, debatir y descubrir diversas formas de creación a partir de la cultura germana. La propuesta invita a poner en diálogo autores, obras e ideas clave con los desafíos del presente.

    Leé además

    Aunque no está en el listado de la UNESCO, la Difunta Correa tiene el respaldo de la legislación provincial. 

    Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial: ¿Qué hay en San Juan?

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Palito Ortega junto a Matilda.

    Matilda, la hija de Luciana Salazar, presentó a Palito Ortega en su show del Teatro Ópera

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Encuentro de arte, filosofía e historia

    El término Umdenken remite a la idea de repensar o cambiar de perspectiva. Bajo ese espíritu, las jornadas se desplegarán durante dos tardes consecutivas con una agenda diversa y profunda, orientada tanto a estudiantes y profesionales como al público general interesado en la filosofía, las artes visuales, la música y el cine.

    Viernes 23: Arte y Cultura (15:00 a 20:15 h)

    La apertura del primer día abordará múltiples lenguajes artísticos. Entre las intervenciones destacadas figuran:

    • Música y memoria: Memoria Sellada por Elena Spengler y la Partita de Flauta de J.S. Bach interpretada por Mercedes Jofré.

    • Escena y estética: Disertaciones sobre el teatro brechtiano con Roberta Peruca, además del análisis psicológico de las obras de Alberto Durero a cargo de Carla Lucía Rodríguez Sánchez.

    • Formación y proyecciones: Sofía Manrique compartirá experiencias de artistas sanjuaninas en Alemania. Hacia el cierre, se proyectarán el cortometraje Flores de Paula Garcés y el documental Dear Future Children de Franz Böhm.

    Sábado 24: Pensamiento y Filosofía (15:00 a 21:30 h)

    La segunda jornada se estructurará en cuatro ejes temáticos para debatir sobre grandes pensadores y debates contemporáneos:

    • Estética y Técnica: Reflexiones sobre Walter Benjamin, el expresionismo alemán, Nietzsche, Arendt y el impacto de la Inteligencia Artificial a cargo de María Rodríguez, entre otros disertantes.

    • Grandes Filósofos del Siglo XIX y XX: Ponencias dedicadas a la dialéctica entre Hegel y Heidegger (Facundo Massa), una relectura de Marx (Guillermo Javier Riveras) y la crítica religiosa en Horkheimer y Habermas (Roberto Daniel Robles).

    • Pensadoras Insurrectas: Paneles sobre feminismo materialista con Sofia Daniela González Esteban, neopositivismo con Gabriel Paravano, y el pensamiento de Edith Stein con Yohana Cortez.

    • Repensarnos: Charlas en torno a la obra de Byung-Chul Han impartida por Marcelo Poblete, metáforas de la complejidad y Alemania como cuna de la psicología. El encuentro finalizará con un brindis de integración.

    Inscripciones

    El evento es organizado por la Fundación Instituto Alemán y Goethe-Zentrum San Juan. Se entregará certificado de asistencia a los participantes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El arte salió de feria al Parque de Mayo, impulsado por la Legislatura Provincial. 

    "Lo de Pérez", la feria de arte que le puso más color al Parque de Mayo

    Por Estela Ruiz M.
    Hernán Casciari.

    Denunciaron por presunta estafa a Hernán Casciari por el manejo de fondos de producciones audiovisuales

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Integrándonos, nominado en el rubro Programa de Servicios en los principales galardones de la televisión federal. 

    Martín Fierro Federal: nueva nominación para Integrándonos

    Por Estela Ruiz M.
    La agenda cultural de San Juan incluye la actuación de Ratones Paranoicos en el Vivo Rock

    Agenda cultural de San Juan: un sábado con propuestas locales y visitas nacionales

    Por Redacción Diario de Cuyo