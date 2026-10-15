A los 52 años, Hilary Swank sorprendió al anunciar que espera su tercer hijo

Hilary Swank sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada a los 52 años y espera su tercer hijo. La reconocida actriz estadounidense, protagonista de películas como Million Dollar Baby y Boys Don't Cry, compartió la noticia a través de sus redes sociales con una producción familiar cargada de humor y creatividad.

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En el video aparecen Swank, su esposo Philip Schneider y sus mellizos de tres años, Aya y Ohm, bailando a oscuras con luces fluorescentes adheridas a sus cuerpos. Sobre el final, la actriz deja ver su panza y una pequeña figura iluminada que representa al bebé que llegará a la familia durante los próximos meses.

La publicación estuvo acompañada por una frase en la que Swank jugó con su profesión y el misterio sobre sus futuros trabajos. “Mucha gente me ha estado preguntando cuál será mi próximo proyecto. Este se estrena en diciembre” , escribió, dando así una pista sobre la fecha prevista para el nacimiento.

Swank y Schneider ya son padres de Aya y Ohm , los mellizos que nacieron en abril de 2023, cuando la actriz tenía 48 años. La pareja está casada desde 2018 y desde entonces mantuvo buena parte de su vida familiar alejada de la exposición pública, aunque ocasionalmente comparte algunos momentos con sus seguidores.

La intérprete habló en varias oportunidades sobre su experiencia de convertirse en madre en una etapa más avanzada de su vida. Tras el nacimiento de los mellizos, explicó que haber consolidado previamente su carrera profesional le permitió afrontar la maternidad con mayor disponibilidad y dedicar buena parte de su tiempo a la crianza.

La noticia generó rápidamente repercusión entre sus seguidores y figuras del espectáculo. A quienes se mostraron sorprendidos por su nueva maternidad, Swank respondió con un mensaje sobre los tiempos personales y aseguró que “las cosas suceden en su momento, no en el nuestro”.

Una carrera marcada por dos premios Oscar

Hilary Swank construyó una extensa trayectoria en Hollywood y obtuvo dos premios Oscar como Mejor Actriz, primero por Boys Don't Cry y luego por Million Dollar Baby. En los últimos años redujo su exposición profesional mientras concentraba buena parte de su atención en la familia y la crianza de sus hijos.

Ahora, tres años después del nacimiento de los mellizos, la actriz se prepara para volver a ser madre. El nuevo integrante de la familia llegará en diciembre, aunque por el momento Swank y Schneider no revelaron públicamente el sexo del bebé.