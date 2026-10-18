Las mamás del cine: de la abnegación al realismo... y un poco más.

Durante gran parte del siglo XX, la pantalla grande construyó un mito sobre la maternidad: el de las mamás siempre abnegadas, amorosas y pacientes , dispuestas a todo tipo de sacrificios. Sin embargo, en las últimas décadas, ese ideal del cine atravesó una profunda metamorfosis , de la mano de cambios sociales y culturales.

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El séptimo arte sumó la posibilidad de mostrar a la figura materna desde una perspectiva más humana, compleja y libre de idealizaciones . Y contrario a lo que se podría pensar, la evolución de estas narrativas demostró que, al bajar a la madre de aquel pedestal para exponerla con todas sus luces y sombras, no achicó la figura materna; por el contrario, la volvió mucho más real, cercana y humana.

Para este Día de la Madre, van algunos títulos de esta larga y variada lista de películas que ponen a las mamás en el centro de la escena. Desde comedias hasta dramas profundos, mas y menos emblemáticas, son buenas opciones para no pasar de largo.

De James L. Brooks. Un clásico que explora el estrecho vínculo entre la posesiva Aurora (Shirley MacLaine) y su hija Emma (Debra Winger), pasando con maestría de la comedia cotidiana al drama más profundo.

De Wayne Wang, a través de la historia de cuatro madres nacidas en China y sus hijas criadas en Estados Unidos, muestra cómo intentan proteger a sus hijas del dolor que ellas sufrieron en el pasado.

Todo sobre mi madre (1999)

La obra cumbre de Pedro Almodóvar. A través del duelo de Manuela (Cecilia Roth), el director español construyó una historia sobre la empatía y las maternidades elegidas.

El instinto de proteger el futuro

La trenza (2023)

De Laetitia Colombani, entrelaza la vida de tres mujeres en distintas partes del mundo. El motor es Smita en la India, quien está dispuesta a desafiar las tradiciones para que su pequeña Lalita tenga acceso a la educación.

Room (2015)

De Lenny Abrahamson, relata la historia de Joy (Brie Larson), una mujer secuestrada y abusada durante 7 años, que da a luz en cautiverio y busca protegerlo creándole un mundo de fantasía en medio del espanto, hasta que puedan huir.

El retrato moderno: otras maternidades

Lady Bird (2017)

Escrita y dirigida por Greta Gerwig, aborda el choque constante entre una madre trabajadora (Laurie Metcalf) y su hija adolescente (Saoirse Ronan). Muestra con precisión esa paradoja del amor filial.

Tully (2018)

De Jason Reitman, con Charlize Theron, rompió con el tabú del agotamiento físico y mental del posparto. Muestra a una madre de tres niños que colapsa ante la rutina, con una mirada cruda y empática.

La hija oscura (2021)

Dirigida por Maggie Gyllenhaal, con Olivia Colman, explora la ambivalencia materna, la culpa y la abrumadora necesidad de conservar una identidad propia más allá del rol de madre.

# Bonus track de mamás de la gran pantalla

Para sumar a la lista de imperdibles, un extra con el Top 5 de los últimos 5 años.

Todo en todas partes al mismo tiempo

Todo en todas partes al mismo tiempo (2022)

De Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Con Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis. Ganadora del Óscar, combina comedia y multiversos para contar una historia sobre la brecha generacional entre una madre inmigrante agotada por la rutina y su hija. Empatía, traumas heredados y aceptación incondicional.

Los hijos de otros (2022)

De Rebecca Zlotowski. Con Virginie Efira, Roschdy Zem. Ofrece un retrato luminoso y humano las "madrastras" de familias ensambladas. Explora el amor maternal no biológico, el vínculo sincero y la vulnerabilidad de no saber si será transitorio.

A Thousand and One (2023)

De A.V. Rockwell. Con Teyana Taylor, Aaron Kingsley Adetola. Un drama urbano potente sobre una madre dispuesta a todo por darle un futuro a su hijo en la Nueva York de los 90. Muestra la resistencia y los sacrificios extremos en contextos de vulnerabilidad.

Mamífera (2024)

De Liliana Torres. Con María Rodríguez Soto, Enric Auquer. Una propuesta sobre la decisión libre de no ejercer la maternidad a través de una pareja de 40 años.

Petit Maman (2021)

De Céline Sciamma. Con Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz. Una niña de 8 años conoce a una pequeña de su misma edad que resulta ser su propia madre de niña. Una fábula sobre la posibilidad de comprender a nuestras madres desde su propia fragilidad.

¡Madres de terror!

Los géneros de suspenso y terror también han dado madres memorables en todos los tiempos… ¡de esas de las que sería mejor huir! Si te gusta el género, seguro las recordarás (y sumarás alguna más). Y si no, podés empezar por estos títulos:

Psicosis (1960)

De Alfred Hitchcock. Con Anthony Perkins y Janet Leigh. Refleja el control psicológico asfixiante de una madre que anula por completo la identidad, la sexualidad y la autonomía de su hijo, convirtiendo el vínculo en una trampa simbiótica y mortal. Si bien no actúa en el film, siempre está.

Coraline y la puerta secreta (2009)

Una niña descubre una “otra madre” que se presenta como una mujer amorosa, pero... al ser rechazada, revela su verdadero ser. Si bien es apta para niños desde 10 con guía parental, a muchos chicos (y grandes) les robó el sueño.

Corre (2020)

De Aneesh Chaganty. Con Sarah Paulson y Kiera Allen. Refleja la perversión de una madre que enferma intencionalmente a su hija buscando retenerla a su lado para siempre.

Haz que regrese (2025)

De Danny y Michael Philippou. Con Sally Hawkins y Billy Barratt. Dos hermanos huérfanos son adoptados por una mujer que no ha podido superar la muerte de su hija, quien esconde un oscuro y terrorífico ritual.

Madre siniestra (2026)

De Rob Savage. Con Jessica Chastain y Arabella Olivia Clark. En la línea de Coraline, pero con personajes de carne y hueso, rompe el concepto de madre como refugio cuando una mamá es reemplazada por una entidad oscura que clona su voz y su rostro.