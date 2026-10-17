    • 17 de octubre de 2026 - 20:26

    Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial: ¿Qué hay en San Juan?

    En esta jornada global, la provincia resguarda rituales, sabores y mitos mediante leyes locales, mientras Argentina destaca en la lista mundial.

    Aunque no está en el listado de la UNESCO, la Difunta Correa tiene el respaldo de la legislación provincial.&nbsp;

    Aunque no está en el listado de la UNESCO, la Difunta Correa tiene el respaldo de la legislación provincial. 

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    Hoy se celebra el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, una fecha promovida por la UNESCO para valorar las tradiciones vivas. Aunque San Juan no posee elementos inscriptos en la lista internacional de la UNESCO —a diferencia del país—, el Estado provincial reconoce y protege sus propios tesoros culturales mediante leyes locales.

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    Lo que destaca la UNESCO

    Actualmente, 185 países forman parte de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, sumando un total de 849 elementos inscriptos en sus listas y registros. Estas prácticas —que abarcan tradiciones orales, rituales, artes del espectáculo, fiestas y técnicas artesanales — otorgan a las comunidades un profundo sentido de pertenencia y continuidad intergeneracional.

    En la Argentina, la UNESCO ha distinguido expresiones de enorme significación nacional e internacional:

    • Tango (2009)

    • Filete Porteño (2015)

    • Chamamé (2020)

    • Cuarteto (2025)

    ¿Qué pasa en San Juan?

    Si bien ninguna de estas manifestaciones es de origen sanjuanino, la provincia cuenta con un sólido andamiaje legal para resguardar sus expresiones identitarias. A través del Digesto Jurídico y de leyes sancionadas por la Cámara de Diputados, el Estado provincial ha declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial a fundamentales tradiciones locales, como:

    • La Difunta Correa: Su mito, figura y multitudinaria fe popular están protegidos por la Ley N.º 2095-F.

    • La Fiesta Provincial del Carneo Español: Instituida por la Ley N.º 2663-F, rescata las costumbres culinarias y familiares de la inmigración española.

    • Las Tortitas Jachalleras: Declaradas bien cultural e inmaterial mediante la Ley N.º 2823-F para preservar la receta y tradición de Jáchal.

    • El Festival Provincial del Carrerito Sanjuanino: Reconocido en 25 de Mayo por la Ley N.º 2006-F.

    • La Tonada Cuyana: Declarada patrimonio inmaterial provincial por ley en 2021.

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