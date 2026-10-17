    • 17 de octubre de 2026 - 12:25

    Martín Fierro Federal: nueva nominación para Integrándonos

    La propuesta audiovisual de la Escuela Susana de Castelli compite por sexta ocasión en la categoría Programa de Servicios tras haber ganado tres estatuillas.

    Integrándonos, nominado en el rubro Programa de Servicios en los principales galardones de la televisión federal.&nbsp;

    Integrándonos, nominado en el rubro Programa de Servicios en los principales galardones de la televisión federal. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

    Integrándonos, el proyecto audiovisual de la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli, recibió su sexta nominación a los premios Martín Fierro Federal. Se trata de la única propuesta sanjuanina en esta edición de los premios, que ya ganó en tres oportunidades, donde competirá en el rubro Programa de Servicios.

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    Es una nueva oportunidad de visibilizar, de poner el foco en las temáticas que aborda nuestro proyecto, que es el de una institución que trabaja con personas con discapacidad. Nosotros siempre lo vivimos como una oportunidad para mostrar que hay otras historias, otras necesidades no siempre contempladas, y más en un contexto como el que vivimos ahora, donde las personas con discapacidad están siendo vulneradas en sus derechos”, dijo Omar Cereso a DIARIO DE CUYO acerca de esta nueva nominación de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). “Y, por otra parte, mostrar que la comunicación puede ayudar a construir una sociedad más inclusiva, más justa para todos”, agregó el comunicador, mentor y docente del programa.

    Nosotros siempre lo vivimos como una oportunidad para mostrar que hay otras historias, otras necesidades no siempre contempladas Nosotros siempre lo vivimos como una oportunidad para mostrar que hay otras historias, otras necesidades no siempre contempladas

    El equipo de Integrándonos, nuevamente nominado al Martín Fierro Federal

    El equipo de Integrándonos, nuevamente nominado al Martín Fierro Federal

    La gala se llevará a cabo el próximo 31 de octubre, en el complejo Caja de los Trebejos, en Potrero de los Funes, San Luis. Hasta allí buscará llegar todo el equipo, como lo ha hecho en otras oportunidades, para celebrar juntos esta nueva candidatura y, quién dice, una nueva estatuilla para San Juan.

    Hay mucho entusiasmo y alegría. La idea es ir todos, es una política que siempre hemos tenido como grupo, así que saldremos a pedir ayuda para poder ir, porque somos un montón”, acotó Cereso.

    El envío sanjuanino competirá en su rubro con:

    • Adultos activos (Canal 7 - Bahía Blanca - Buenos Aires)

    • Ida y vuelta (Canal C Argentina - Córdoba)

    • Junto a ellas (El Ocho TV - San Miguel de Tucumán - Tucumán)

    Hasta el momento APTRA no ha confirmado de manera oficial quiénes serán los conductores de la ceremonia del Martín Fierro Federal 2026, que será transmitido por la pantalla de América.

    Un programa con historia

    Con 18 temporadas ininterrumpidas, esta iniciativa surgida en 2008 dentro del Taller de Comunicación institucional se consolidó como un espacio fundamental para dar voz y protagonismo a las personas con discapacidad.

    A través del noticiero central de Telesol, y el canal de YouTube del proyecto, los contenidos llegan a la comunidad con frecuencia semanal. Integrándonos aborda crónicas de vida, experiencias inclusivas, evaluación de accesibilidad y proyectos comunitarios dirigidos a defender y promover derechos en toda la provincia.

    Omar Cereso y Sergio Cáceres son quienes coordinan el proyecto

    Omar Cereso y Sergio Cáceres son quienes coordinan el proyecto

    La clave del proyecto radica en su enfoque transformador: los integrantes no solo se presentan ante las cámaras, sino que asumen el rol activo de realizadores y productores del contenido audiovisual.

    “La nueva nominación constituye un reconocimiento al esfuerzo colectivo de quienes, desde hace casi dos décadas, sostienen esta iniciativa y demuestran que las personas con discapacidad pueden ser protagonistas de sus propias historias y productoras de contenidos audiovisuales de calidad”, destacan.

    El equipo de Integrándonos

    La labor periodística y técnica es llevada a cabo por un grupo integrado por Maximiliano Castro, Matías Castro, Cecilia Armada, María Emilia de la Plata, Agustina Diez, Silvina Legarreta, Franco Torresán, Matías Espínola, Antonio Martín, Milagros Pereyra, Victoria Dates y Alexis Conde.

    La conducción y coordinación pedagógica está a cargo de los docentes y periodistas Omar Cereso y Sergio Cáceres. El equipo se completa con Victoria Varas en edición, Catalina García en la gestión de redes sociales, junto al apoyo permanente de celadores, el gabinete técnico y las autoridades directivas de la escuela.

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