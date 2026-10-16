Difunden las primeras imágenes de Lourdes Sánchez con Francisco Liotta Hernández en la costanera de Corrientes: "Ya no se ocultan"

Las versiones sobre el vínculo entre Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández sumaron este viernes un elemento clave: las primeras imágenes de la pareja caminando junta por la costanera norte de la ciudad de Corrientes .

Según explicó Etchegoyen, una persona los encontró mientras paseaban de noche por el lugar. “Este es el primer registro que tenemos juntos de la pareja” , sostuvo al presentar las fotos. Para el periodista, el paseo por un espacio público marca un cambio respecto de las versiones de los últimos días: “La lectura que yo hago es que ya no se esconden, que ya no se ocultan” .

Las imágenes se conocieron luego de que se hiciera pública la separación de Sánchez y Pablo “Chato” Prada , con quien la bailarina, actual presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes , tiene un hijo. La ruptura fue confirmada por Ángel de Brito en LAM , y la propia Sánchez reconoció después, en mensajes mostrados en Puro Show , que el vínculo atravesaba un desgaste prolongado: “Veníamos mal hace tiempo. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida” .

El nombre de Francisco Liotta Hernández , empresario y rugbier correntino de 27 años , había sido asociado a la ruptura. En un audio enviado a Etchegoyen, pidió mantenerse al margen: “Prefiero no declarar nada” , dijo, y sostuvo que eran Sánchez y Prada quienes debían dar explicaciones. Agregó que no estaba habituado a la exposición mediática fuera del deporte y que desconocía el lugar en el que lo estaban poniendo , por lo que prefería no hablar hasta informarse mejor.

Qué dijo Lourdes Sánchez

Ante la atención sobre su vida personal, la bailarina habló con periodistas locales en una conferencia de prensa improvisada: “Yo estoy muy, muy firme. Creo que la vida privada no tiene nada que ver con el trabajo”. Reconoció atravesar “una situación difícil” por la separación y destacó que hay un hijo pequeño de por medio: “Lo estamos llevando muy bien como personas adultas que somos y por todo el amor de nuestra historia de dieciséis años”. Consultada sobre su presente sentimental, respondió: “No se castiga el amor, chicos”.

Etchegoyen cuestionó esa frase al mencionar versiones sobre una presunta infidelidad, aunque no presentó información adicional que respalde esa versión. Según había contado en su ciclo Mitre Live, Prada se habría enterado por una fotografía tomada durante el carnaval de Corrientes.

Las imágenes difundidas muestran, por primera vez, a Sánchez y Liotta Hernández juntos en público desde la confirmación de la ruptura.