El arte sanjuanino se apodera del Parque de Mayo con la feria "Lo de Pérez"

El sábado 17 de octubre, desde las 16:00 h y con entrada libre y gratuita, el encuentro desplegará música, muralismo, serigrafía y pintura en vivo.

Lo de Pérez, primera edición de la feria de arte que organiza la Legislatura Provincial, en el marco del certamen "Mención de Honor Mario Pérez".

Este sábado 17 de octubre, desde las 16:00 horas, el Parque de Mayo será epicentro de la creación artística local con la realización de "Lo de Pérez, la Feria de Arte". Se trata del primer encuentro de su tipo, impulsado por la Legislatura Provincial en el marco de su concurso "Mención de Honor Maestro Mario Pérez".

La feria nace como un espacio de encuentro, experimentación y expresión diseñado para visibilizar la rica diversidad de lenguajes y disciplinas que integran el panorama cultural de San Juan, promoviendo un vínculo directo entre los realizadores y la comunidad, comentaron desde la organización.

"Es un encuentro que se realiza en el marco de las actividades de promoción del Concurso Mario Pérez, que ha extendido su convocatoria (ver aparte). Va a tener lugar en el Parque de Mayo, sobre 25 de mayo antes de Las Heras, de 16:00 a 20:00 h, con entrada libre y gratuita; y va a reunir muchos de los lenguajes del arte de San Juan. Es la primera vez que se hace una feria de esta magnitud, porque habrá actividades para grandes y chicos, con talleres de arte para todas las edades, taller de serigrafía de la Facultad de Arquitectura, competencia de tags para adolescentes, música en vivo, intervenciones, graffiti, pintura de caballete y sorteos. Y varios de los artistas que han participado del concurso estarán presentes", adelantó a DIARIO DE CUYO Giselle Fernández, parte del equipo organizador, quien acotó que también se concluirá en vivo un mural especial alusivo.

Se trata de "El arte es identidad", cuya realización está a cargo de Lucas Sepúlveda y Lautaro Borges, orientado a "poner en valor la producción artística de la provincia y a fortalecer la relación entre arte, territorio e identidad".

Entre los expositores y colectivos participantes figuran Karla Mena, Eliana Femenia, Lauta Hash, Estela Milán, Artística Carolina, Yamila Castro, Sonia Parisi, Azul Fernández, Hebe Atencio, Claudia Bonade, Lexprog Laboratorio de Experimentación y Producción Gráfica, Pablo Yamamoto, Gonzalo Costela, María Paula Collado, Delia Calvo, María Fernanda Caparroz, Marco Antonia Carrizo, La Combi de Fotografxs, Cilo1, Andrés Vega, Laura Carubin, Olga Martínez y Carla Sessa.