Con apenas 50 centímetros de altura, el simpático dispositivo fue una de las grandes atracciones del stand de CASEMI. Bailó, caminó e interactuó con los más pequeños, que no dejaron de acercarse para saludarlo.

Entre stands, propuestas y novedades tecnológicas, hubo un protagonista que logró captar la atención de todos en el predio de la Fiesta Nacional del Sol. En el espacio de CASEMI, ubicado en el sector donde se encuentran las empresas mineras de San Juan, un pequeño robot se convirtió en una de las grandes atracciones de la feria.

Con aproximadamente 50 centímetros de altura, el simpático dispositivo no pasó inadvertido. Caminó por los pasillos, bailó, se movió entre los presentes y hasta les dio la mano a quienes se acercaban a conocerlo.

Pero fueron los más chicos quienes quedaron completamente fascinados. A cada momento, los niños se acercaban para saludarlo, interactuar y compartir algún baile. El robot, lejos de tomarse un descanso, respondió a cada invitación y se convirtió en el centro de atención durante buena parte de la jornada.

Entre risas, saludos y movimientos, el pequeño visitante tecnológico generó una escena que reunió a grandes y chicos alrededor del stand. Algunos se acercaban con curiosidad, otros directamente se animaban a bailar con él.