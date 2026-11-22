La provincia de San Juan tendrá este domingo 22 de noviembre una jornada con cielo parcialmente nublado durante todo el día y temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 29°C, según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado durante todo el domingo en San Juan, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 29°C.
La provincia de San Juan tendrá este domingo 22 de noviembre una jornada con cielo parcialmente nublado durante todo el día y temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 29°C, según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional.
Las condiciones previstas se mantendrán sin grandes variaciones desde la madrugada hasta la noche. La temperatura mínima estimada es de 19°C, mientras que la máxima llegará a los 29°C.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia se ubica en apenas un 10%, por lo que no se esperan grandes cambios en las condiciones del tiempo a lo largo de la jornada.
De acuerdo con el reporte, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, en un domingo con temperaturas agradables y sin una alta posibilidad de lluvias.