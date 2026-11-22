El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado durante todo el domingo en San Juan, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 29°C.

La provincia de San Juan tendrá este domingo 22 de noviembre una jornada con cielo parcialmente nublado durante todo el día y temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 29°C, según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico del tiempo en San Juan Las condiciones previstas se mantendrán sin grandes variaciones desde la madrugada hasta la noche. La temperatura mínima estimada es de 19°C, mientras que la máxima llegará a los 29°C.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia se ubica en apenas un 10%, por lo que no se esperan grandes cambios en las condiciones del tiempo a lo largo de la jornada.