La Dirección de Protección Civil emitió una alerta amarilla por viento Zonda para la tarde de este sábado 21 de noviembre en distintos sectores del territorio provincial, incluido el Gran San Juan. El parte oficial advierte sobre ráfagas intensas, reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura, muy baja humedad relativa y un escenario de alto riesgo de incendios forestales y de pastizales.

Fuerte viento en San Juan y sigue vigente una alerta amarilla por tormentas para este lunes por la noche

Alerta amarilla por viento Zonda: qué departamentos serán afectados y todas las recomendaciones

De acuerdo con el informe difundido por el organismo, el fenómeno registrará velocidades estimadas entre 20 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 65 km/h. Estas condiciones favorecen la rápida propagación del fuego y dificultan las tareas de extinción ante cualquier foco ígneo.

Frente a la llegada del Zonda, Protección Civil solicitó a la población reforzar las medidas preventivas en la vía pública, en los hogares y al circular:

Entorno y vivienda: Prestar atención a cables caídos, ramas y objetos sueltos, además de cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Conducción segura: Manejar con precaución, mantener la distancia entre vehículos, respetar la velocidad mínima y circular siempre con las luces bajas encendidas.

Zonas de resguardo: No detenerse debajo de árboles ni de elementos sujetados a edificios, como carteles, marquesinas o toldos.

Preparación ante cortes: Tener siempre a mano linternas cargadas.

Prevención de incendios y medidas en zonas rurales

El organismo recordó que el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto durante el episodio de Zonda, debido a la sequedad del ambiente y a que la temperatura colabora en sostener el fuego y volverlo más difícil de sofocar.

Prohibición de fuego y residuos: Quemar hojas o basura está prohibido por ley. Se pide evitar arrojar colillas de cigarrillos en vegetación alta, no dejar basura en campos donde pueda haber elementos inflamables y evitar hacer fogatas u otro tipo de fuego cerca de zonas agrícolas.

Medidas en el campo: Quienes vivan en zonas rurales deben despejar los alrededores de la vivienda haciendo callejones amplios, mayores a 5 metros, para que quede solo tierra y así evitar que la propagación del fuego dañe la casa.

Plan de contingencia y denuncias: En cuanto se detecte humo, se debe llamar a Bomberos y contar con un plan de contingencia en áreas rurales que priorice el llamado de emergencia y la evacuación. Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación debe ser denunciado automáticamente al 911.