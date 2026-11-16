Luego de un día caluroso, fuertes ráfagas de viento sur azotaron a San Juan durante la tarde de este lunes. Para la noche se esperan tormentas.

El frente de tormentas avanza hacia el Gran San Juan y mantiene en alerta a la provincia para las últimas horas de este lunes 16 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió el área alcanzada por la Alerta Amarilla y sumó a buena parte del núcleo urbano sanjuanino, donde se espera el desarrollo de fenómenos de variada intensidad durante la noche.

La actualización fue comunicada durante la siesta por la Dirección de Protección Civil. En un primer momento, el aviso preventivo comprendía solamente a los departamentos del este provincial: Angaco, Caucete, San Martín, 25 de Mayo y Valle Fértil. Sin embargo, con el correr de las horas, el organismo nacional extendió la advertencia y ahora también contempla a gran parte del Gran San Juan.

De acuerdo con el reporte del SMN, las zonas bajo alerta podrían registrar lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 15 y 40 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan ser superados de manera puntual en algunos sectores de la provincia.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron extremar las precauciones durante la noche, especialmente al momento de circular por la vía pública. También solicitaron evitar el cruce por badenes y calles anegadas, además de asegurar elementos ubicados en patios y balcones que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.