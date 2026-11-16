Registro Civil de San Juan: rescatan la historia del organismo pionero en Argentina a 144 años de su creación

En el marco del 144° aniversario de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, una investigación histórica conjunta con el Archivo General de la Provincia puso en valor un hito clave de la institucionalidad argentina: San Juan fue la primera provincia del país en crear un registro civil público y laico, anticipándose por casi dos años a la legislación nacional.

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Hacia fines del siglo XIX, la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones estaba exclusivamente en manos de la Iglesia Católica mediante los libros parroquiales. Este sistema dejaba en vulnerabilidad legal a quienes profesaban otros credos e impedía al Estado contar con estadísticas demográficas precisas.

Con el antecedente ideológico de la Carta de Mayo de 1825 impulsada por Salvador María del Carril, la provincia dio el paso definitivo durante la gobernación del doctor Anacleto Gil. El 17 de noviembre de 1882, San Juan promulgó la Ley N° 874, creando la primera oficina civil y laica de Argentina para documentar el estado civil de sus habitantes.

La normativa comenzó a aplicarse tras el decreto reglamentario de enero de 1883, organizando la atención en la Intendencia General de Policía de la Capital y en las juntas municipales de Trinidad, Desamparados, Concepción, Santa Lucía, Pocito, Albardón, Angaco, Caucete, Jáchal e Iglesia. En febrero de ese mismo año abrieron sus puertas al público las primeras sedes en Trinidad y Capital.

La legislación sanjuanina introdujo criterios estrictos de transparencia y justicia social para la época:

Validez documental: los libros debían estar encuadernados, foliados y firmados en cada hoja, sin abreviaturas, raspaduras ni espacios en blanco.

Gratuidad social: establecía la exención del pago de impuestos de inscripción para personas sin recursos económicos.

Con esta ley, San Juan se adelantó casi dos años al Congreso de la Nación, que recién sancionó la Ley Nacional N° 1565 en octubre de 1884 —inicialmente solo para Capital Federal y territorios nacionales—, consolidando a la provincia como referencia institucional para el resto del país.

El rescate documental estuvo a cargo del equipo técnico del Departamento Archivo Histórico (integrado por Verónica Robles, Irene García Molina y Susana Tello), quienes analizaron libros de actas originales, leyes y decretos fundacionales.

Presente territorial: 38 delegaciones y modernización

A 144 años de aquella ley fundacional, el Registro Civil dependiente del Ministerio de Gobierno cuenta con una red de 38 delegaciones en toda la provincia. Durante la actual gestión, se profundizó la descentralización de trámites (DNI, pasaportes, actas, matrimonios y uniones convivenciales) mediante inauguraciones y renovaciones edilicias en distintos puntos de San Juan:

Los Berros (Sarmiento): inaugurada el 20 de agosto de 2024.

Rivadavia (Av. Libertador 4352 Oeste): habilitada el 29 de octubre de 2024.

Las Flores (Iglesia): puesta en funcionamiento el 21 de noviembre de 2024 en el CIC de Santa María de Oro y Sarmiento.

Jáchal: emplazada en el Hospital San Roque desde el 7 de abril de 2025, con soporte técnico especializado.

Capital 3 (Trinidad): abierta el 16 de abril de 2025 en el CIC del barrio Manantiales.

Rivadavia (Barrio Jardín Policial): ubicada en la intersección de calles Tulum y Victoria.

A este despliegue se sumó, el 12 de junio de 2026, la inauguración del nuevo Archivo Central del organismo, encabezada por la ministra de Gobierno, Laura Palma; la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento; y la directora del Registro Civil, Verónica Benedetto, optimizando el resguardo y la preservación documental de todos los sanjuaninos.

Impulsan declaraciones de interés en Nación y Provincia

Respaldados por la investigación histórica, legisladores promovieron iniciativas para reconocer formalmente el carácter pionero del organismo sanjuanino:

En el Congreso de la Nación: los diputados nacionales Nancy Viviana Picón Martínez y Carlos Gustavo Jaime Quiroga presentaron un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para destacar su valor histórico nacional.

En la Legislatura de San Juan: el diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba impulsó un proyecto de declaración en el mismo sentido dentro de la Cámara de Diputados local.