    • 16 de noviembre de 2026 - 16:31

    Educación abrió la convocatoria para cubrir un cargo de Supervisión General en Primaria

    El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación Docente Rama Primaria, dio a conocer el cronograma oficial y los requisitos para el ofrecimiento del puesto interino.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Educación de San Juan, por intermedio de la Junta de Clasificación Docente Rama Primaria, lanzó una convocatoria oficial destinada a docentes interesados en cubrir un cargo vacante de Supervisión General. El llamado se enmarca en lo establecido por la Resolución Nº 3205-ME-2022 y se desarrollará durante esta semana en la ciudad de San Juan.

    Leé además

    El programa comenzó en abril y durante el año abordó comunicación, derechos, movimiento y distintas herramientas para acompañar a personas dentro del espectro autista.

    Autismo, alimentación e inclusión: San Juan realizará una nueva jornada abierta a familias y profesionales
    De los equipos distribuidos en Rivadavia, 1.138 fueron para alumnos de Primaria y 782 para estudiantes de Secundaria.

    Orrego entregó 1.920 computadoras a estudiantes de Rivadavia y el programa ya llega a 16 departamentos

    Según informaron desde la cartera educativa, el cargo a cubrir es de carácter interino, con desempeño en turno mañana y tarde (Orden 1). La vacante se generó tras la jubilación del titular Hugo Erasmo Vera (Resolución N° 11939-ME-2012) y la reciente baja de la docente interina Esther Luz Marina Rodríguez Peña (Resoluciones N° 19402-ME-2026 y N° 19969-ME-2026).

    Cronograma oficial

    El proceso administrativo consta de tres instancias clave que los aspirantes deberán tener en cuenta:

    • Exhibición del cargo vacante: lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de noviembre de 2026.
    • Acto de ofrecimiento del cargo: jueves 19 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas.
    • Canje de certificados provisorios por definitivos: viernes 20 de noviembre de 2026.

    Lugar y requisitos para postulantes

    El acto de ofrecimiento tendrá lugar en la sede de la Junta de Clasificación Rama Primaria, ubicada en calle Tucumán 75 Norte, Capital.

    Para poder participar de la instancia, los docentes interesados deberán presentarse en tiempo y forma con la siguiente documentación obligatoria:

    • DNI original.
    • Fotocopia del DNI.
    • Declaración Jurada de Cargos emitida a través del sistema SIGE.
    • Resolución del cargo por el cual concursa.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Los avales deben contener número de resolución, fecha y las siglas “ME”, y su vigencia no puede superar un ciclo lectivo.

    Titularización y ascenso docente: las claves para saber si un curso tiene aval válido en San Juan

    Valle Fértil recibió 310 computadoras y nuevas herramientas de capacitación y autoempleo durante una jornada encabezada por Marcelo Orrego.

    Valle Fértil: Orrego entregó más de 300 computadoras y llevó servicios y capacitaciones a Villa San Agustín

    registro civil de san juan: rescatan la historia del organismo pionero en argentina a 144 anos de su creacion

    Registro Civil de San Juan: rescatan la historia del organismo pionero en Argentina a 144 años de su creación

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen generada con IA

    El Consejo te escucha, el nuevo espacio en San Juan surgido de la diversidad para quienes necesitan ser acompañados

    Por Celeste Roco Navea