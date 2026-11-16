Educación abrió la convocatoria para cubrir un cargo de Supervisión General en Primaria

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación Docente Rama Primaria, dio a conocer el cronograma oficial y los requisitos para el ofrecimiento del puesto interino.

El Ministerio de Educación de San Juan, por intermedio de la Junta de Clasificación Docente Rama Primaria, lanzó una convocatoria oficial destinada a docentes interesados en cubrir un cargo vacante de Supervisión General. El llamado se enmarca en lo establecido por la Resolución Nº 3205-ME-2022 y se desarrollará durante esta semana en la ciudad de San Juan.

Según informaron desde la cartera educativa, el cargo a cubrir es de carácter interino, con desempeño en turno mañana y tarde (Orden 1). La vacante se generó tras la jubilación del titular Hugo Erasmo Vera (Resolución N° 11939-ME-2012) y la reciente baja de la docente interina Esther Luz Marina Rodríguez Peña (Resoluciones N° 19402-ME-2026 y N° 19969-ME-2026).

Cronograma oficial El proceso administrativo consta de tres instancias clave que los aspirantes deberán tener en cuenta:

Exhibición del cargo vacante: lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de noviembre de 2026.

Acto de ofrecimiento del cargo: jueves 19 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas.

Canje de certificados provisorios por definitivos: viernes 20 de noviembre de 2026. Lugar y requisitos para postulantes El acto de ofrecimiento tendrá lugar en la sede de la Junta de Clasificación Rama Primaria, ubicada en calle Tucumán 75 Norte, Capital.

Para poder participar de la instancia, los docentes interesados deberán presentarse en tiempo y forma con la siguiente documentación obligatoria: