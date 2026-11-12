Autismo, alimentación e inclusión: San Juan realizará una nueva jornada abierta a familias y profesionales

Los ministerios de Salud y Educación de San Juan realizarán este jueves 13 de noviembre el octavo encuentro del Programa Anual de Formación y Capacitación sobre Autismo “Autismo: Comprender para incluir”. La actividad estará destinada a profesionales, docentes, familias y público general, con herramientas orientadas a mejorar el acompañamiento de las personas con autismo.

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La jornada se desarrollará en el Cine Teatro Municipal, de 9 a 12.30 , con acreditación previa. La organización está a cargo del Centro Terapéutico Aurora Pérez, dependiente de la Dirección de Salud Mental bajo la órbita de la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud.

En esta oportunidad, el eje será “Autismo: cuerpo, alimentación y redes de intervención” , con tres bloques pensados para abordar distintas dimensiones relacionadas con el desarrollo, la inclusión y el acompañamiento integral.

El primer eje estará dedicado a la alimentación y nutrición , con un análisis de los factores que pueden condicionar la alimentación, las intervenciones nutricionales y el rol que cumplen los profesionales dentro de un abordaje integral e interdisciplinario. La disertación estará a cargo de Romina Laspiur , licenciada en Nutrición e integrante del Centro Terapéutico Aurora Pérez.

El segundo bloque pondrá el foco en el juego, el movimiento y la inclusión dentro de la escuela . La propuesta destacará la importancia de la actividad física y de las experiencias motrices tanto en espacios educativos como sanitarios. El objetivo será analizar estas prácticas como herramientas que pueden favorecer la participación y el desarrollo, especialmente a partir de estrategias compartidas entre los ámbitos de salud y educación.

El tercer eje será una mesa interinstitucional sobre abordajes y estrategias de intervención en autismo, con participación de representantes del Hogar y Centro Educativo Huarpes y del Centro Educativo IN MANUS. Durante ese espacio se compartirán experiencias de trabajo y distintos modelos de intervención, con especial atención en la construcción de redes de acompañamiento entre instituciones, profesionales y familias.

Un programa que se desarrolla desde abril

La capacitación forma parte del programa anual que comenzó en abril y se extenderá hasta diciembre, con un encuentro presencial por mes y jornadas de cuatro horas de duración.

La iniciativa cuenta con aval académico de la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad de Congreso, además del aval científico de la Sociedad Argentina de Pediatría.

También posee el auspicio del Colegio de Kinesiología, la Asociación de Acompañantes Terapéuticos, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Psicopedagogos y el Colegio de Fonoaudiólogos.

La organización del programa está a cargo del Centro Terapéutico Aurora Pérez, dependiente del Ministerio de Salud de San Juan, y la coordinación corresponde a la magíster Marisa Zalazar.