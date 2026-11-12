Presupuesto 2027: los reclamos de los aliados marcarán las negociaciones en Diputados

El Gobierno retomará este jueves las negociaciones para conseguir respaldo al Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados . La Libertad Avanza convocó a los bloques dialoguistas a una reunión prevista para las 14, con el objetivo de responder a los pedidos de modificaciones que plantearon sus potenciales aliados y reunir los votos necesarios para avanzar con el proyecto.

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El encuentro se realizará después de la visita del papa León XIV a la Argentina y contará con representantes del PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas, Argentina Federal y distintas fuerzas provinciales . Entre los principales reclamos aparecen la distribución de recursos federales, los cambios en algunos impuestos, el financiamiento de las universidades y las partidas destinadas a las personas con discapacidad.

Por el oficialismo estarán el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, las diputadas Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Gisell Castelnuovo, además del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch.

La reunión tendrá lugar en las oficinas de Martín Menem, titular de la Cámara baja, quien estará en Corrientes junto a Karina Milei. La intención del oficialismo es conseguir los consensos para firmar el dictamen y debatir el proyecto en el recinto el 18 o el 25 de noviembre, antes de que finalice el período ordinario de sesiones.

Los espacios dialoguistas llegarán con una serie de condiciones que todavía esperan una respuesta concreta por parte del Gobierno nacional.

Uno de los planteos centrales tiene que ver con la coparticipación de recursos para la Ciudad de Buenos Aires. También se encuentra sobre la mesa la propuesta de reducir del 21% al 10,5% el impuesto que alcanza a los huevos y sus derivados, una iniciativa promovida por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Desde la UCR reclamarán mayores fondos para obras viales y garantías de financiamiento para las universidades. Por su parte, el MID, a través de Oscar Zago y Eduardo Falcone, buscará asegurar los recursos destinados a las políticas de discapacidad.

A la discusión se sumarán Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y representantes de agrupaciones provinciales que pretenden modificar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos.

Estos sectores cuestionan que el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, mantenga fondos que, según sostienen, deberían distribuirse entre las jurisdicciones provinciales. La falta de respuestas sobre estos reclamos se convirtió en uno de los principales obstáculos para cerrar un acuerdo parlamentario.

La bancada del PRO llevará sus propios planteos a la reunión. El diputado Javier Sánchez Wrba, quien participará junto al titular del bloque, Cristian Ritondo, defendió la importancia de contar con un presupuesto que mantenga el equilibrio fiscal, aunque consideró necesario introducir modificaciones.

El legislador sostuvo que aprobar por segundo año consecutivo una ley de gastos equilibrada sería un avance institucional, pero aclaró que eso no impide discutir aspectos del texto que requieren atención inmediata.

Entre las propuestas del PRO figuran la reducción de impuestos a los combustibles y la incorporación de mayores controles sobre las concesiones viales. En este último punto, buscan que se publiquen los montos de inversión, los plazos de ejecución y las tarifas, además de establecer informes trimestrales ante el Congreso.

El bloque también propone extender los beneficios de los regímenes de promoción para la industria automotriz y autopartista, con el propósito de brindar previsibilidad a las inversiones.

A esa lista se agregan la autorización de operaciones de financiamiento para la Ciudad de Buenos Aires y la creación de un régimen antievasión vinculado con las billeteras virtuales.

La postura que adopte la Casa Rosada frente a estas demandas será clave para determinar si el PRO acompaña el proyecto en el recinto.