Calor intenso y sol a pleno, así estará el clima en San Juan este jueves 12 de noviembre

San Juan tendrá este jueves 12 de noviembre una jornada marcada por el calor intenso, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura máxima alcanzará los 38°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 17°C.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una máxima de 38°C.
San Juan tendrá este jueves 12 de noviembre una jornada marcada por el calor intenso, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura máxima alcanzará los 38°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 17°C.
De acuerdo con las previsiones del organismo nacional, el día comenzará con condiciones relativamente agradables, aunque las temperaturas irán en ascenso con el correr de las horas.
El calor se hará sentir con mayor intensidad durante la tarde, cuando el termómetro llegará a los 38°C. Para ese período, el SMN prevé cielo mayormente nublado y circulación de viento del sector norte.
A pesar de la nubosidad, no se pronostican precipitaciones para la jornada, por lo que se espera un jueves sin lluvias en la capital sanjuanina.
Hacia la noche, las condiciones continuarán siendo cálidas, con una temperatura cercana a los 35°C. Además, se espera un cambio en la dirección del viento, que rotará hacia el sector sur.
El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.
La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.