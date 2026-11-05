Calor en el día y viento sur por la noche, así estará el tiempo en San Juan este jueves 5 de noviembre

San Juan comenzará este jueves 5 de noviembre con una mínima de 17°C y alcanzará una máxima de 32°C durante la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por la mañana, el cielo estará algo nublado, con una temperatura de 17°C y viento del norte de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitación es de 0%. Durante la tarde, el cielo pasará a parcialmente nublado y el termómetro llegará a los 32°C. El viento norte se intensificará, con velocidades de 23 a 31 km/h, y la probabilidad de lluvia será de entre 0 y 10%.

A la noche, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y una temperatura de 27°C. Se producirá un cambio en la dirección del viento, que pasará a soplar del sur a 13-22 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.