Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este miércoles 28 de octubre

San Juan transitará este miércoles 28 de octubre una jornada estable y templada, con una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 27°C, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 12°C y 0% de probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado y el termómetro alcanzará los 27°C, el valor más alto del día. Las probabilidades de lluvia serán bajas, de entre 0 y 10%, mientras que el viento rotará al sudeste y se intensificará, con velocidades de 13 a 22 km/h.

Hacia la noche, la nubosidad se mantendrá (mayormente nublado) y la temperatura descenderá a 20°C. El viento seguirá del sudeste, con una intensidad más suave, de 7 a 12 km/h. Las probabilidades de precipitación continuarán siendo mínimas, de entre 0 y 10%. El SMN no prevé ráfagas para ninguno de los momentos del día.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.