    • 28 de octubre de 2026 - 06:43

    IRONKIDS 2026 en San Juan: más de 400 chicos ya se sumaron

    Se realizará este sábado 31 de octubre, desde las 11. Las inscripciones continúan abiertas y todo lo recaudado será destinado a colaborar con FundaME.

    Futuro. El Ironkids tiene su lugar en San Juan y entre los dos triatlones grandes, el sábado será de los chicos.

    Futuro. El Ironkids tiene su lugar en San Juan y entre los dos triatlones grandes, el sábado será de los chicos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A falta de pocos días, ya son 415 los inscriptos para participar del IRONKIDS 2026 del próximo sábado 31 octubre, una propuesta que invita a los más pequeños a ser protagonistas de la gran fiesta del IRONMAN en San Juan.

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    El número refleja el entusiasmo de las familias sanjuaninas por compartir una jornada deportiva, recreativa y saludable, pensada especialmente para que los chicos disfruten y vivan una experiencia inolvidable.

    Pero detrás de cada inscripción hay algo más que deporte. El valor de participación es de $25.000 y todo lo recaudado será destinado a colaborar con FundaME, institución sanjuanina que brinda asistencia y acompañamiento a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia. Así, mientras cientos de chicos se preparan para correr y disfrutar, su participación también se transforma en una ayuda concreta para otros niños y sus familias.

    La largada será el sábado 31 de octubre a las 11, en la intersección de avenida España y avenida Ignacio de la Roza. Las inscripciones continúan abiertas para quienes quieran sumarse a esta experiencia que combina deporte, diversión y solidaridad.

    LINK DE INSCRIPCIÓN A IRONMAN KIDS - SÁBADO 31 OCTUBRE 2026: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmBZht76OviHKSjcFnQPGYiQra0ua4k146kePtONWzqSoJLQ/viewform

    Luego de inscribirse online completa y pertinente, la acreditación presencial se realizará los días miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre, de 14 a 20, en el stand de FundaME de la Expo 2026, ubicada al lado derecho de Teatro del Bicentenario por Avenida España.

    El IRONKIDS propone así que los más chicos también sean parte de un evento internacional que trasciende la competencia: una jornada para compartir en familia, acercarse al deporte y, al mismo tiempo, ayudar a quienes más lo necesitan. Porque cuando una experiencia deportiva puede convertirse en una oportunidad para acompañar a otra familia, el deporte también construye comunidad. Estamos construyendo el San Juan del futuro.

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