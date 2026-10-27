El sanjuanino de Boca que conoció a Messi y se llevó un recuerdo inolvidable

Benjamín Posse, el futbolista sanjuanino de 15 años que juega en las divisiones inferiores de Boca Juniors , vivió un momento que difícilmente olvidará. En plena disputa de la Messi Cup en Miami, el joven oriundo de Rawson conoció a Lionel Messi y consiguió que el capitán de la Selección Argentina le firmara uno de sus botines . La emoción del adolescente quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales.

Con sello sanjuanino: Fabricio Illanes se consagró campeón del Federal A y ascendió a la Primera Nacional

¡Qué afortunado! Un sanjuanino ganó más de $61 millones en el Quini 6

El encuentro se produjo durante el torneo juvenil que reúne a equipos de distintos países. En medio de las actividades, Messi se acercó a los jugadores de Boca, se sacó fotos con ellos y firmó camisetas y botines. Entre los que aprovecharon la oportunidad estuvo Posse, conocido en el fútbol como “Tarzán”.

Mientras el astro rosarino estampaba su firma en el calzado, el sanjuanino no ocultó su felicidad y lanzó una frase que resumió lo que significaba ese momento para él: “Ahora me pasa toda la magia Messi”.

La reacción despertó sonrisas y quedó reflejada en las redes oficiales de Boca Predio. También tuvo repercusión en ESPN, donde bromearon con la motivación extra que el joven podía llevarse para sus próximos partidos.

Posse eligió el botín izquierdo para recibir el autógrafo, con la ilusión de que algo de la magia del campeón del mundo se trasladara a su propia zurda. Una anécdota que rápidamente se convirtió en uno de los recuerdos más especiales de su experiencia en Estados Unidos.

Quién es Benjamín Posse, el sanjuanino que lleva la 10 de Boca

Benjamín Posse nació en Rawson y creció en el barrio Los Plátanos. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el club Los Benjamines, donde comenzó a mostrar sus condiciones con la pelota.

Más tarde continuó su formación en Atlético de la Juventud Alianza, institución en la que se destacó como volante ofensivo. Su talento le permitió llamar la atención de los captadores de Boca Juniors, que lo observaron durante una prueba realizada en San Juan en 2024.

Un año después, el juvenil se incorporó a las divisiones inferiores del Xeneize y comenzó a vivir en la pensión del club para continuar con su desarrollo futbolístico.

Su apodo, “Tarzán”, está relacionado con su característico pelo largo. Dentro de la cancha, en tanto, se distingue por la velocidad, la gambeta y su capacidad para superar rivales en el mano a mano.

Actualmente, el sanjuanino disputa la Messi Cup con la camiseta número 10 de Boca, en una competencia internacional que reúne a equipos como Manchester City, Flamengo y UE Cornellà.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ESPN Argentina (@espnargentina)

Los números de Tarzán en España y su crecimiento en Boca

Durante 2026, Posse también tuvo una destacada participación en la Oviedo Cup, disputada en España. En ese torneo, Boca se consagró campeón y el sanjuanino aportó cinco goles y ocho asistencias en 11 partidos.

Además, convirtió uno de los tantos en la final frente al Espanyol, que terminó con una victoria del conjunto argentino por 2 a 0. Su rendimiento le valió el reconocimiento como mejor jugador de la competencia.

Esos antecedentes alimentan las expectativas sobre su futuro en las juveniles xeneizes, donde continúa sumando experiencia y enfrentándose a futbolistas de distintos países.

Mientras busca consolidarse en Boca y avanzar en su carrera con el objetivo de llegar algún día a Primera División, Posse disfruta de una experiencia internacional que suma un capítulo inolvidable a su historia.

Esta vez, el recuerdo no llegó por un gol ni por un título: el sanjuanino volvió a tener una anécdota para contar después de conocer a su ídolo y llevarse la firma de Messi en su botín izquierdo.