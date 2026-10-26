    • 26 de octubre de 2026 - 15:42

    Con sello sanjuanino: Fabricio Illanes se consagró campeón del Federal A y ascendió a la Primera Nacional

    El sanjuanino ex Unión celebró el título de San Martín de Formosa tras vencer a Cipolletti. La victoria también tuvo el aporte de un ex Desamparados.

    Fabricio Illanes, a la derecha, es el sanjuanino que ascendió a la Primera Nacional vistiendo la camiseta de San Martín de Formosa.

    Fabricio Illanes, a la derecha, es el sanjuanino que ascendió a la Primera Nacional vistiendo la camiseta de San Martín de Formosa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fútbol sanjuanino volvió a dejar su huella en lo más alto del ascenso argentino. El mediocampista sanjuanino Fabricio Illanes se consagró campeón del Torneo Federal A 2026 junto a San Martín de Formosa, tras derrotar por 2 a 0 a Cipolletti de Río Negro en la gran final disputada ayer domingo en el estadio Juan Pablo Francia de San Francisco, Córdoba.

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    Con un rendimiento sólido en la zona media y siendo pieza clave del conjunto formoseño a lo largo de toda la temporada, el volante con pasado en Atlético Unión de Villa Krause festejó la obtención del título y el histórico pasaje a la Primera Nacional 2027. Illanes, formado en Sportivo 9 de Julio, ratificó su gran presente futbolístico siendo el motor de un equipo que dominó las instancias decisivas del certamen.

    Un ex Desamparados, clave en la consagración

    La consagración de la entidad formoseña también guardó un lazo muy especial con el fútbol de San Juan a través del marcador. El tucumano Ricardo Tapia fue el encargado de abrir el camino hacia la victoria al anotar el primer tanto de la tarde cordobesa, mientras que Dylan Leiva convirtió el gol que sentenció la historia. Tapia es gratamente recordado por los hinchas de la provincia por su destacado paso por Sportivo Desamparados, donde dejó una marca imborrable en el clásico sanjuanino del año 2020 disputado en el Estadio San Juan del Bicentenario, cuando le convirtió a San Martín con la camiseta del Puyutano.

    De esta manera, el festejo de San Martín de Formosa tuvo un marcado acento sanjuanino en el podio. Mientras el Franjeado ya piensa en su participación en la Segunda División para la próxima temporada, Cipolletti de Río Negro deberá buscar revancha a través de las fases de la Reválida, donde luchará junto al resto de los competidores por el segundo ascenso disponible.

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