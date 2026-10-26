Luca Carena, el sanjuanino que fue con un cartel que hizo su mamá y logró tocar con Pablo Lescano: "Cumplí mi sueño"

Luca Carena , un joven sanjuanino de 19 años , vivió una noche inolvidable: tocó junto a Pablito Lescano durante la presentación de Damas Gratis en el Predio Gaucho José Dolores , en el Médano de Oro, Rawson , este sábado. Lo hizo ante una multitud y frente al músico que considera su ídolo .

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En diálogo con Diario de Cuyo , el joven contó cómo logró subir al escenario. “Sí, cumplí mi sueño, una meta” , resumió.

Para llamar la atención del artista, Luca preparó un cartel junto a su mamá , que tenía un valor muy especial para él, ya que lo realizó con unas luces de colores. Ella le dio un consejo: “Si te llama, tirá el cartel, no importan las lucecitas” .

Cuando se enteró de que Damas Gratis venía a San Juan , le contó a su madre que quería tocar con Pablito . Ella no dudó en ayudarlo . Sus amigos también colaboraron: hicieron barra para que pudiera mostrar el cartel, ya que al llegar el predio estaba lleno .

Fueron avanzando entre la gente hasta que llegaron a una valla . Allí, unos chicos que estaban en la zona VIP los vieron y les regalaron dos pases , lo que les permitió acercarse un poco más al escenario.

Luca ya tenía elegida la canción que quería tocar. Miró videos para prepararse y, una vez arriba, tocó durante unos cuatro minutos, un tiempo importante para una participación así. “Para mí fue todo muy rápido”, reconoció.

Después, le dio la mano a Pablito Lescano, que lo felicitó: “Muy bien, te felicito”. Además, desde las redes le escribieron que tenían dudas antes de invitarlo, porque muchos fans piden tocar y luego no lo hacen bien. Finalmente, Luca demostró que estaba a la altura.

Luca toca en una banda sanjuanina llamada Sabor a Cumbia. Aprendió a tocar mirando videos y también con su hermano, que es músico. No es la primera vez que sube a un escenario junto a una figura: hace un año, el 18 de octubre de 2025, tocó con Ariel el Traidor.

El joven terminó el secundario el año pasado y trabaja en un lavadero de autos, pero su meta es vivir de la música. “Mi sueño es tener mi propia banda, ser como él, sinceramente”, dijo sobre Pablito Lescano.

Su mamá, que estaba trabajando durante el show, se enteró de lo que había pasado y le hizo una videollamada, muy emocionada, para felicitarlo.