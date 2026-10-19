La IA al servicio de la comunidad: un sanjuanino desarrolló una app para ayudar a quienes buscan ingresar a la Policía

Prepararse para ingresar a la Policía de San Juan requiere dedicación y estudio. Con ese objetivo, el licenciado en sistemas Francisco Tejada aprovechó la inteligencia artificial y sus conocimientos para el desarrollo de una aplicación que permite practicar con un simulador del examen teórico de ingreso a la fuerza. Si bien la herramienta no es oficial ni está avalada por la Policía de San Juan, si es ideal para quienes desean practicar previo al examen previsto en noviembre.

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La plataforma “ Aspirante SJ ”, a la que se puede acceder de manera gratuita, reúne preguntas de contenido de exámenes de años anteriores y propone distintos modelos de evaluación para que los aspirantes puedan entrenarse antes de rendir. La herramienta está disponible en internet y ya se acerca a los 100 usuarios activos, conforme explicó Tejada, quien es licenciado en Sistemas y se desempeña laboralmente en distintos espacios.

“Hace más de cinco años trabajo en la parte privada y en la universidad, y la idea de poder hacer aplicaciones gratuitas para la comunidad surgió hace un mes aproximadamente” , contó en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El proyecto tomó forma después de que se enterara de la fecha del examen de ingreso a la Policía. En aproximadamente una semana desarrolló el simulador, con material recopilado de internet, exámenes anteriores y aportes de amigos que trabajan en la fuerza. “Vi la necesidad de que la gente llegue mejor preparada al ingreso, ya que hay personas que se esfuerzan para poder llegar”, explicó.

La plataforma permite realizar prácticas con preguntas teóricas y ejercicios similares a los que podrían aparecer en la evaluación de ingreso. Cuenta con dos modelos de simulación: uno más breve de 30 preguntas para responder en 30 minutos, y otro de 100 preguntas, con un tiempo determinado para completar la prueba.

Según explicó Tejada, el formato más extenso busca reproducir la cantidad de preguntas que tendría el examen real, de acuerdo con la información que pudo reunir.

El objetivo es que los aspirantes no solo repasen los contenidos, sino que también se familiaricen con la dinámica de una evaluación, practiquen bajo presión de tiempo y puedan reconocer qué temas necesitan reforzar.

Quienes quieran probarla pueden ingresar directamente desde cualquier navegador al sitio https://aspirante-sj.vercel.app/, sin necesidad de registrarse o descargar la aplicación.

El sitio contempla información sobre comprensión lectora, lengua, matemática, cívica, historia, geografía, ética y razonamiento. A su vez, cada pregunta va acompañada de su respuesta correcta en caso de no acertar en el formato múltiple choice y la página guarda el avance en caso de querer hacer la prueba por partes.

Una herramienta ideal para quienes quieren ingresar a la Policía de San Juan

La iniciativa aparece en la previa de una instancia importante para quienes buscan incorporarse a la fuerza. Según el cronograma de la convocatoria 2027 de la Escuela de Cadetes, el examen teórico para ingresar a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública está previsto entre el 2 y el 6 de noviembre de 2026, de manera presencial en la Dirección D-6.

La evaluación forma parte de un proceso de cinco etapas que incluye la preinscripción, la revisión física, los exámenes teórico y físico, la presentación de la cartilla sanitaria, la evaluación psicológica y, finalmente, un período de adaptación.

En ese contexto, el simulador de Tejada ofrece una alternativa de preparación para quienes buscan reforzar sus conocimientos antes de la evaluación, aunque no reemplaza el estudio del material oficial ni garantiza la aprobación. Incluso en el mismo sitio se aclara “Las preguntas son orientativas: los temas y requisitos reales los define la institución en cada convocatoria”.