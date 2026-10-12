Le dieron el alta al reconocido biker sanjuanino que fue golpeado con una barreta durante un brutal asalto

El sanjuanino Carlos Alberto Comastri recibió el alta médica tras permanecer internado por las lesiones que sufrió durante un violento robo en su casa.

El reconocido biker sanjuanino Carlos Alberto Comastri recibió el alta médica este lunes 12 de octubre, después de haber sido víctima de un brutal asalto en su vivienda de Rivadavia. El hombre, de 44 años, fue golpeado en la cabeza con una barreta por tres delincuentes que lo dejaron inconsciente antes de ingresar a su casa y amenazar a sus padres.

Según el informe de la UFI Delitos contra la Propiedad, el ataque ocurrió durante la madrugada del domingo 11 de octubre, entre la 1 y la 1.30, sobre calle Meglioli. Comastri se retiraba de su domicilio cuando fue abordado por los asaltantes, que lo golpearon y luego entraron a la propiedad.

Una vez dentro, los delincuentes amenazaron con un arma de fuego a sus padres y les exigieron 500.000 dólares. Ante la imposibilidad de conseguir esa suma, maniataron a uno de los damnificados y revolvieron la vivienda en busca de dinero.

Los ladrones terminaron llevándose una billetera con $120.000. También ingresaron al comercio lindante, propiedad de la familia, de donde sustrajeron una botella de fernet y diez paquetes de cigarrillos.

Recibió el alta y está fuera de peligro Tras el ataque, Comastri fue trasladado por personal de emergencias para recibir asistencia médica. Luego fue derivado a la Clínica San Juan, donde permaneció bajo atención profesional hasta este lunes, cuando recibió el alta alrededor de las 11.