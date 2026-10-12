El sanjuanino Walter Vilches, en la competencia del Metropolitan Opera

El cantante sanjuanino Walter Vilches , quien actualmente se perfecciona en canto lírico dentro del programa Ópera Studio comandado por la soprano Verónica Cangemi en el Teatro Colón de Buenos Aires , participará el martes 13 de octubre en la etapa distrital de Argentina de la Laffont Competition, el prestigioso certamen internacional organizado por la Metropolitan Opera de Estados Unidos .

El concurso representa una oportunidad bisagra dentro de la carrera de cualquier joven cantante del circuito internacional. Tras haber superado las instancias de selección virtual y quedar seleccionado entre los talentos más destacados de todo el país, Vilches afrontará ahora la audición presencial.

" Es un concurso internacional, uno de los más importantes del mundo. Mandé mi inscripción y pasé las primeras etapas, y ahora sigue la etapa presencial. Fue un impulso, dije 'debo hacerlo, no perder esta oportunidad'. Quedé entre los mejores del país ", expresó entusiasmado el cantante en diálogo con DIARIO DE CUYO. Asimismo, resaltó la trascendencia del certamen: "Este concurso es masivo. Más allá de ganar, que te abre al mundo de la ópera internacional inmediatamente, te permite obtener contratos. Si paso esta etapa, viajaré a Estados Unidos ".

Para el joven cantante lírico, pianista y director coral, verse hoy en esta instancia evoca inevitablemente sus raíces la provincia y los esfuerzos de su familia para acompañar sus inicios en el arte.

" Como sanjuanino que nació en Caucete, en el medio del campo, me dan ganas de llorar, porque el camino se marca de oportunidades. Jamás podría haber pensado estar en esto ", confesó. "Ayer recordaba mi infancia en el rancho en Caucete, jugar en la finca, juntar leña, ir a la cosecha y ayudar a mis papás. Lloro al contar esto, porque me costó tanto que me vean... Mis papás siempre me ayudaron y se esforzaron con lo que podían, a veces no comían para poder pagarme los pasajes para ir a estudiar ", rememoró.

El artista e también destacó la importancia crucial de sus mentoras en este camino de perfeccionamiento, remarcando la formación recibida por su maestra de piano, Ana Inés Aguirre, "que me formó musicalmente de manera increíble"; y el impulso recibido por la cantante lírica mendocina: "Si la maestra Verónica Cangemi no hubiera visto algo en mí, quizás no hubier podido vivir nada de esto", dijo en referencia al Concurso Internacional de Canto Lírico Ópera Cangemi, que se desarrolló en el Teatro del Bicentenario en 2025. Aunque Vilches no ganó, recibió el estímulo de Cangemi para audicionar en el programa Ópera Studio, donde fue seleccionado. "El camino que pude hacer fue con ayuda de muchos", reconoció el sanjuanino.

Un perfil vocal único

En la competencia, Vilches contará además con un rasgo distintivo dentro del repertorio lírico: es el único contratenor seleccionado en esta etapa nacional, un tipo de voz poco común que requiere un refinado entrenamiento técnico e interpretativo.

"Ya es increíble estar en esta instancia, que me escuchen y que me conozcan, creo que es lo más importante", contó el artista, movilizado por la oportunidad y con las emociones a flor de piel: "Me toca estar solito en esta etapa de mi vida, acá en Buenos Aires. Qué más querría que estar al lado de mi mamá y de mi papá y abrazarlos para compartirles todo esto", expresó.

Mientras afronta la exigente preparación para la audición de la Laffont Competition, el sanjuanino continúa activo en las actividades del Opera Studio, donde próximamente asumirá el rol del personaje Cherubino en la ópera Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart.

"Aunque no sé qué pasará mañana, estoy orgulloso de ser sanjuanino y de hacerlo. Quiero disfrutarlo con toda mi energía", concluyó Walter.