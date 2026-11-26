La conductora Julieta Prandi desestimó un nuevo reclamo judicial de la familia de su exmarido y afirmó que su patrimonio se hizo trabajando.

La conductora radial y modelo Julieta Prandi se refirió a una nueva controversia judicial iniciada por la familia de su exmarido, Claudio Contardi. Tras la difusión de un documento judicial que detalla un reclamo económico, Prandi aseguró que el asunto está resuelto a su favor ante la Justicia y que se trata de una denuncia antigua.

La modelo cuestionó la presentación, vinculándola a su patrimonio personal. Según Prandi, se trata de "querer sacarme más de lo que ya me sacaron" y defendió que el dinero y los bienes que posee los construyó "trabajando". La conductora, quien afirmó estar "anestesiada y acostumbrada" a este tipo de situaciones, delegó la responsabilidad en sus abogados.

La disputa, que según trascendió involucraría una supuesta deuda de 300 mil dólares y estaría relacionada con una casa en Martínez comprada con su exmarido, se suma a otros conflictos patrimoniales previos con el entorno de Contardi. Prandi enfatizó que su patrimonio es fruto de su trabajo.

La familia de Claudio Contardi y los antecedentes del conflicto Uno de los antecedentes más resonantes de este enfrentamiento familiar involucra a Ezequiel Contardi, hijo de Claudio y sobrino de María José Contardi, quien ahora presentaría el reclamo. Prandi había denunciado a Ezequiel por estafa en 2011 por la venta de un departamento en Belgrano, operación por la cual la conductora afirmó no haber recibido el dinero correspondiente a los 78 mil dólares de la escritura. Ezequiel, luego de ser sobreseído en 2024, inició una acción judicial contra la modelo por haberlo señalado públicamente como estafador.

¿Cómo avanza el actual reclamo judicial contra la modelo? Ante las consultas periodísticas, Prandi desestimó la naturaleza del reclamo actual, asegurando que "no está reclamando el dinero" y que se trata de "volver a explicar cosas que no vienen al caso". Reiteró que el expediente está "en manos de la Justicia", que "está comprobado que tengo razón", y que toda esta situación es "parte de lo que viví durante seis años".