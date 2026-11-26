En su primera entrevista juntos, publicada con la portada de Vogue Latinoamérica, la cantante y el futbolista repasaron cómo volvieron a encontrarse tras casi dos años separados y revelaron un dato del casamiento del 19 de diciembre.

A menos de un mes de su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se animaron a dar su primera entrevista como pareja. La charla acompaña la nueva portada de Vogue Latinoamérica, con fotos de Sebastián Faena, que salió este jueves 26 de noviembre.

En la producción, de estilo veraniego, ambos posan relajados en el jardín y en el agua, con el anillo de compromiso bien a la vista.

Cómo se reconciliaron La pareja se separó el 1 de agosto de 2023 y, tras la ruptura, dejaron de hablarse por completo. En la entrevista hablaron de esa etapa sin contacto y de cómo sintieron el vínculo intacto cuando volvieron a verse. Según contó De Paul, el acercamiento fue de a poco.

Los rumores de reconciliación empezaron a circular a comienzos de 2025 y ganaron fuerza en abril, cuando los vieron juntos en Madrid.

Confirmaron que se casarán el 19 de diciembre de 2026 en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. Tini contó que se involucró muchísimo en la organización: llegó a escribir unas 180 páginas con cómo imagina la celebración. Incluso hizo un dibujo que De Paul guarda en su celular.