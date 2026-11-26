Cecilia Calafell, esposa de Pablo Lescano, compartió una foto en bikini que desató la reacción del músico y generó gran repercusión.

Cecilia Calafell generó revuelo en redes con una foto en bikini junto a la pileta.

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Cecilia Calafell, esposa de Damas Gratis, Pablo Lescano, compartió una fotografía en bikini junto a la pileta que generó reacciones entre sus seguidores. La postal, publicada durante una jornada de sol, iba acompañada de la frase “La que puede, puede”, interpretada por muchos como una indirecta hacia el músico, quien estaba trabajando en ese momento.

La imagen de alto voltaje, donde se la ve feliz disfrutando del buen clima, posó con una bikini morada al costado de la piscina. Calafell, descrita como la “primera dama” de la movida tropical, acompañó la foto con sus mascotas, sumando al clima distendido.

La publicación provocó una respuesta del propio Pablo Lescano a través de sus historias de Instagram, donde escribió escuetamente: “En 5 llego”, evidenciando la conexión de la pareja.

La familia de Pablo Lescano y Cecilia Calafell La pareja, junta desde hace más de 20 años y con dos hijos en común, Tomás y Marita, atraviesa un momento de reconciliación tras una breve separación a mediados de 2026. El vínculo entre Cecilia y los hijos de Pablo, incluyendo a su hija mayor Bianca y su nieto Simón, es un aspecto que la panelista del programa «Puro Show» ha destacado en diversas ocasiones, considerándolos parte fundamental de su familia.