El mundo de la música está de luto por la muerte de Andy Taylor , histórico guitarrista de Duran Duran , quien falleció este lunes a los 65 años , luego de una larga batalla contra el cáncer. El músico británico murió en su casa y la noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado.

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Su esposa, Tracey, compartió un emotivo mensaje en nombre de sus seres queridos, en el que destacó tanto su trayectoria artística como su papel dentro de la familia.

“Para el mundo, Andy fue un guitarrista brillante; pero para nosotros, fue el esposo más maravilloso, un padre cariñoso y un abuelo sumamente orgulloso. Era el pilar de nuestra familia”, expresaron. Además, remarcaron que, pese a las experiencias que le brindó la música y los escenarios internacionales, su familia siempre fue su prioridad .

La noticia también generó una profunda conmoción entre sus compañeros de Duran Duran, la banda con la que alcanzó reconocimiento internacional durante la década de 1980.

Nacido el 16 de febrero de 1961 en Cullercoats, en el noreste de Inglaterra, Andrew James Taylor comenzó a acercarse a la música durante su juventud. Más tarde se instaló en Birmingham y, en 1981, se incorporó como guitarrista a Duran Duran, una agrupación que se había formado tres años antes.

Su llegada coincidió con el período de mayor expansión y popularidad del grupo. Su estilo y personalidad musical fueron fundamentales para consolidar el sonido de una banda que se convirtió en uno de los grandes fenómenos del pop británico de los años ochenta.

En 1986 decidió alejarse de Duran Duran para desarrollar una carrera propia, aunque continuó vinculado con distintos proyectos musicales. Uno de los más importantes fue The Power Station, una formación integrada por músicos británicos que se había gestado en Nueva York en 1984 y que estaba encabezada por Robert Palmer.

Taylor participó en las dos etapas del grupo y formó parte de sus álbumes de estudio The Power Station (1985) y Living in Fear (1996).

En 2002 regresó a Duran Duran y permaneció hasta 2006. Durante esa etapa participó en la grabación de Astronaut, un disco que marcó el reencuentro de la formación clásica de la banda, integrada por Nick Rhodes, John Taylor, Simon Le Bon, Andy Taylor y Roger Taylor.

La enfermedad que marcó sus últimos años

Además de su trabajo como guitarrista, Andy Taylor también desarrolló una carrera como productor musical. Se instaló en Ibiza, donde montó su propio estudio de grabación.

En 2022, durante la ceremonia de ingreso de Duran Duran al Salón de la Fama del Rock and Roll, se conoció públicamente que el músico atravesaba una enfermedad oncológica.

Dos años después trascendió que el cáncer había entrado en remisión, aunque posteriormente volvió a manifestarse. En los últimos meses, Taylor volvió a enfrentar complicaciones relacionadas con la enfermedad.

Su muerte deja una huella en la historia del rock y el pop británico, especialmente por su aporte al sonido de Duran Duran y su participación en algunos de los proyectos musicales más recordados de los años ochenta.