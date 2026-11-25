Matías Alé sorprendió al revelar el complicado presente económico que atraviesa, lejos de aquellas temporadas teatrales en las que supo ganar importantes sumas de dinero. En una entrevista con Carmen Barbieri , el actor reconoció que perdió gran parte de su patrimonio y que actualmente necesita multiplicar sus compromisos laborales para sostenerse.

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La confesión se produjo durante una charla en Con Carmen, por El Nueve, donde el artista repasó diferentes momentos de su trayectoria y explicó cómo los problemas de salud y las dificultades para administrar sus ingresos terminaron afectando su economía personal.

“ Hoy vivo al día, no se me caen los anillos por decirlo ”, expresó Alé, al comparar su situación actual con aquellos años en los que combinaba exitosas temporadas teatrales, giras por el interior del país y presentaciones en eventos privados.

Durante la conversación, Alé recordó especialmente las temporadas que compartió con Carmen Barbieri, cuando las producciones teatrales llegaban a convocar a 1.100 espectadores por función. En aquel momento, podía realizar dos funciones en una misma jornada y después asistir a tres eventos, una intensidad laboral que le permitió alcanzar ingresos muy superiores a los actuales.

Sin embargo, el actor admitió que no logró administrar correctamente el dinero que había conseguido durante sus años de mayor exposición mediática. “No me supe administrar, después me enfermé y perdí mucho dinero” , reconoció al recordar los problemas personales y de salud que atravesó, entre ellos un período en el que debió permanecer internado.

La necesidad de tener varios trabajos

Más allá de su situación particular, Alé también reflexionó sobre los cambios que experimentó la industria del espectáculo y las dificultades que actualmente enfrentan quienes viven de la actividad artística. El actor explicó que las remuneraciones son diferentes a las de otras épocas y que resulta necesario asumir mayores responsabilidades laborales para alcanzar ingresos similares.

“Necesitamos tres trabajos tal vez para hacer lo que hacíamos antes”, sostuvo. Carmen Barbieri coincidió con su descripción y señaló que, en algunos casos, incluso se necesitan más compromisos para mantener el nivel de ingresos.

Alé también habló de su experiencia como productor de espectáculos independientes, una actividad que lo obliga a involucrarse en cuestiones que exceden su trabajo sobre el escenario. Entre sus responsabilidades mencionó la organización del alojamiento durante las giras, la promoción de las obras y la búsqueda de espectadores para completar las salas.