Conseguir un escenario, encontrar un público dispuesto a escuchar y, sobre todo, lograr que la gente vuelva a elegir la comedia como una alternativa de entretenimiento. Ese es parte del camino que transitan los comediantes locales que buscan consolidar el stand up en San Juan . El objetivo es que el humor tenga un lugar cada vez más estable en la agenda cultural provincial.

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Agustín Molina es uno de los integrantes e impulsores de Todo Un Tema , un grupo que nació hace casi tres años con la intención de organizar el trabajo de los comediantes, generar espectáculos y construir una propuesta sostenida en el tiempo. Junto a Belén Marinero y Luis Querales, apostaron por darle mayor estructura a una actividad que todavía tiene mucho terreno por conquistar en San Juan.

"El primer año fue un derrotero de fracasos, de ir por lugares, teniendo experiencias que a la distancia uno ve que eran necesarias, pero que también fueron fracasos" , recordó en diálogo con DIARIO DE CUYO sobre aquellos primeros intentos por encontrar escenarios y oportunidades para presentarse.

Ello sucedió en 2021, cuando realizó un taller de stand up que terminó siendo el punto de partida de una nueva etapa. Junto a Tobías Ruarte comenzó a buscar bares, escenarios y oportunidades para presentar sus primeros monólogos. La experiencia estuvo marcada por la inexperiencia, las dificultades para conseguir fechas y el aprendizaje que implica abrirse camino en una actividad con escasa estructura local.

Después de ese primer recorrido, Molina encontró en Belén Marinero y Luis Querales dos compañeros para darle forma a un proyecto más organizado. Hace casi tres años decidieron crear Todo Un Tema, con la intención de reunirse a escribir, producir funciones y gestionar espectáculos de manera conjunta.

Agustín junto a Belén Marinero y Luis Querales

El nombre surgió ya que la idea en un inicio era realizar shows temáticos. La propuesta consistía en elegir ejes a abordar diferente cada mes y construir monólogos alrededor de eso. Durante el primer año, los temas estuvieron vinculados con fechas del calendario, como el Día del Padre, el Día del Amigo, el Día de la Madre y el Día del Niño.

Al año siguiente incorporaron la propuesta al streaming con un programa que funciona como espacio de entrenamiento creativo. Todos los martes, a las 22:30ha, realizan una transmisión a través del canal de YouTube del grupo, donde ejercitan el humor y, especialmente, la construcción de chistes rápidos.

"Es como un gimnasio", explicó Molina sobre la dinámica del ciclo, que continúa vigente y forma parte de las herramientas que utilizan para desarrollar material.

Si bien Todo Un Tema tiene sus integrantes centrales, los ciclos reúnen a otros comediantes de la escena local. Entre ellos se se encuentran Luis Gutiérrez, Nico Rimolo, Mariano Martín, Tobías Ruarte, Cari Moyano, Ezequiel Torres y Celi Cáceres.

Un público por conquistar y una disciplina que busca instalarse en la agenda cultural de San Juan

Uno de los principales desafíos del stand up sanjuanino es el público. Molina observa que, en muchas funciones se topan con espectadores que asisten por primera vez a un espectáculo de ese tipo.

Por un lado, considera que es una señal positiva porque significa que hay personas nuevas que se acercan a la comedia. Por el otro, evidencia que todavía no está instalada como una de las principales alternativas de entretenimiento para los sanjuaninos. "Hay mucho terreno por recorrer, no es una disciplina que esté asentada en San Juan. Dentro de las opciones que el sanjuanino tiene para su entretenimiento, el stand up no figura entre las principales opciones", analizó.

Frente a ese escenario, el desafío no pasa solamente por encontrar lugares donde actuar, sino también por generar ciclos de comedia que se mantengan en el tiempo y se conviertan en referencias para el público.

La experiencia del público es, entonces, una de las claves para el crecimiento. La intención es que cada persona que asista a una función se lleve un buen recuerdo y se convierta en alguien que recomiende la propuesta.

Humor sin prohibiciones, pero con responsabilidad

Otro de los aspectos que atraviesa la actividad es la diversidad de miradas sobre qué se puede abordar desde el humor y de qué manera hacerlo. Para Molina, no existen temas que estén necesariamente prohibidos en la comedia. Sin embargo, considera que la clave está en cómo cada artista construye el chiste y cuál es el resultado que consigue.

"Uno puede hacer comedia con lo que sea. Lo que sí, uno tiene que ser cuidadoso sobre cómo aborda ese tema, porque si se toca alguna sensibilidad es un mal trabajo del comediante si hizo un chiste que no hizo reír", explicó.

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En ese sentido, mencionó que existen espectáculos de humor negro en los que, antes de comenzar, los artistas explican al público desde qué perspectiva van a trabajar determinados temas. La intención es establecer el marco de la propuesta y evitar que se confunda el tratamiento humorístico con una búsqueda de agresión.

El desafío de 2027: funciones fijas y más comedia en San Juan

Con la mirada puesta en 2027, Todo Un Tema trabaja en una nueva etapa de organización. La intención es pasar de una dinámica de espectáculos con materiales que cambian constantemente a una programación más estable, con funciones mensuales y propuestas en duplas.

La idea es que los mismos shows puedan repetirse en diferentes fechas. Hasta ahora, los artistas fueron modificando con frecuencia sus monólogos. Sin embargo, el acercamiento de nuevos espectadores abre la posibilidad de sostener un mismo espectáculo durante más tiempo y concentrar los esfuerzos en otros aspectos de la producción.

"Queremos tener varios shows al mes, repetidos, para centrar la energía en otros aspectos que hacen al show, por ejemplo, la difusión en redes", adelantó Molina.

Del aprendizaje de aquellos primeros escenarios y las experiencias que no salieron como esperaban, a la organización de ciclos y la búsqueda de una programación estable, el camino de los comediantes locales muestra que el desafío va mucho más allá de escribir un buen chiste. Se trata de construir una escena, encontrar espacios, formar espectadores y conseguir que el stand up deje de ser una propuesta ocasional para convertirse en una alternativa cultural reconocida en San Juan.