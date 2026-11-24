El Campeonato Latinoamericano de Rally Raid FIM culminará esta semana con el SARR Series , que se disputará enteramente en San Juan, con cinco etapas y los pilotos más destacados de la región . Será nuevamente una semana a pura navegación en los desiertos sanjuaninos, que albergarán el 100% de la prueba con dos campamentos diferenciados y cinco etapas desafiantes para los competidores.

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Luego de lo que fue el SARR a principios de año, el Rally RN 1500 en Brasil y el Desafío Ruta 40 entre San Juan y Mendoza, la tierra del sol y el buen vino vuelve a ser escenario de una definición que será apasionante en todas las categorías.

El campamento inicial estará ubicado en el Complejo El Pinar, en las afueras de la Ciudad de San Juan. En tanto que el segundo vivac será en Media Agua.

La categoría M1 de motos tendrá como protagonistas a Joaquín Debeljuh Taruselli, Diego Martín Duplessis, Jeremías Pascual, Julián Sánchez Dabín, Benjamín Pascual, el chileno Ruy Barbosa y Andrés March. En M2, por su parte, estarán Juan Andrés Pico, Rubén Frois, Lorenzo Ghione y Nicolás Maná.

Entre los quads, la división Q1 contará con Isidro Fernández, Juan Carlos Carignani, Agustín Cadamuro y Lucas Domínguez. En Q2, la representante será Suany Martínez.

En autos, Lino Sisterna competirá en la categoría T1.1, donde también estarán el binomio integrado por Mario Vicente Baldo y Sergio Lafuente. Carlos Alejandro Verza será el representante de T1.2, mientras que José Martínez y Juan Pereyra competirán en T2.1.

La categoría T4.1 de UTV reunirá a varios binomios destacados: Gustavo Gallego y Eugenio Arrieta, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, Kevin Benavides y Lisandro Sisterna, Ricardo Silicani y Laureano Acosta, Raoul Fenestraz y Ricardo Torlaschi, Federico Alt y Nelson Sierra, Rodrigo Bianchini y Fábio Zeller, Javier Casanova y Augusto Sanz, y Pablo Macua y Antonela Fazzi.

T3.1 estarán Omar Gándara junto a Adriano Di Battista, y Cristian Bertona con Emiliano Bertona.

La competencia cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan y tendrá cinco etapas con la participación de motos, cuatriciclos, autos y UTV. Además, incorporará la categoría Baja, destinada a quienes buscan iniciarse en la navegación.

Pilotos de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil y Francia tomarán parte del cierre de la temporada 2026 que tuvo inicio en la séptima edición del SARR en febrero y marzo; la segunda carrera fue el Rally RN 1500, en Brasil; la tercera fecha sumó puntos en el Desafío Ruta 40 y cerrará calendario el próximo fin de semana.

VIVACS Y ZONAS PRINCIPALES

Vivac 1 : Complejo El Pinar, en Rivadavia. También será sede de las verificaciones administrativas y técnicas.

Vivac 2 : Plaza de Media Agua, en el departamento Sarmiento.

Largada simbólica y cierre : Parque de Rivadavia, donde también se utilizará el anfiteatro para las reuniones informativas (briefings).

CRONOGRAMA Y RECORRIDO POR ETAPAS

Miércoles 25

De 9 a 14: Verificaciones administrativas y técnicas.

14: Reunión del Jurado.

15: Reunión de pilotos y briefing de la Etapa 1.

Lugar: Complejo El Pinar, Rivadavia.

16: Largada de la Etapa 1.

Recorrido: Rivadavia – Albardón.

Distancia total: 90 kilómetros.

Especiales: 55 kilómetros.

Enlaces: 35 kilómetros.

20:30: Briefing.

21:00: Largada simbólica.

Lugar: Anfiteatro y Parque de Rivadavia.

Jueves 26

07:40: Largada de la Etapa 2.

21:00: Briefing.

Recorrido: Rivadavia – Mogna.

Distancia total: 330 kilómetros.

Especiales: 290 kilómetros.

Enlaces: 40 kilómetros.

Viernes 27

07:40: Largada de la Etapa 3.

21:00: Briefing.

Recorrido: Rivadavia – Albardón, con rumbo a Media Agua.

Distancia total: 260 kilómetros.

Especiales: 235 kilómetros.

Enlaces: 25 kilómetros.

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

07:30: Largada de la Etapa 4.

21:00: Briefing.

Recorrido: Media Agua – Difunta Correa.

Distancia total: 275 kilómetros.

Especiales: 185 kilómetros.

Enlaces: 90 kilómetros.

Domingo 29

08:30: Largada de la Etapa 5.

Recorrido: Media Agua – Rivadavia, con llegada al Parque de Rivadavia.

Distancia total: 153 kilómetros.

Especiales: 140 kilómetros.

Enlaces: 13 kilómetros.

16:30: Premiación y cierre de la competencia.