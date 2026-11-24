Le tocó dar la vuelta larga. Así, como el mismo lo dice, el momento de la gloria, de saberse campeón profesional se le tenía que dar lejos de su Chimbas querido. Quiso el caprichoso destino que marca el fútbol que Franco Caballero diera la vuelta olímpica en Primera División en Perú, con la camiseta 99 del Sport Huancayo, en una fecha histórica para el club.
Franco lo vivió intensamente. A pesar de que está en plena recuperación de la rotura del Tendón de Aquiles, con kinesiología y con tres meses ya de rehabilitación, Caballero se sintió protagonista del equipo. Parte en serio, con goles, con titularidad. La última fecha la vivió a full con la goleada sobre Universitario.
Luego, ya en casa refugiado en el amor de su esposa Cecilia y de sus hijos Josemir e Isabella, Franquito repasa sus primeras sensaciones tras el campeonato: 'Es especial. Un momento soñado que parecía lejano pero se dio después de mucho recorrido. Yo había sido parte de los planteles de San Martín en los ascensos del 2011 y del 2014 pero no tuve ese protagonismo que te hace sentirlo. Ahora, fue distinto. Yo llegué a Huancayo en enero de este año y me adapté bien. El primer semestre fue positivo, con goles, con titularidad. Pasó la lesión, me golpeó el momento pero ahora apunto a que febrero me tenga ya en competencia y sabiendo que se puede venir la Copa Libertadores. Esa es la gran ilusión. El sueño de cualquier futbolista, jugar contra Boca, River, los grandes de América'.
Repasando su carrera, Franco asume que le tocó hacer la vuelta larga. Empezó muy chico en San Martín, entrando con edad de Sexta División. Antes, la formación se dio en Cegamar, más tarde el Barrio Laprida hasta llegar al Verdinegro, club que ama: 'Hice todas las categorías en San Martín hasta Primera. Amo el club, lo conozco. Es un sueño pendiente volver y vivir momentos como los ascensos del 2011 y 2014, pero con más protagonismo. En San Juan jugué en Peñarol y en Trinidad, antes y después pase por muchos clubes: Acasusso, Almirante Brown, Unión San Felipe de Chile, Flandria, Sporting FC (Costa Rica), Colegiales y Defensores Unidos. Ahora llegué a Perú y creo que fue una gran elección en un momento de madurez en todo sentido'.
Compartir la Primera División de Perú lo puso cara a cara con grandes figuras. Tiene las camisetas de Hernan Barcos de Luis Advíncula, de Paolo Guerrero. Se cruzó con ellos y con dos sanjuaninos: Alan Cantero que está en Alianza Lima y con Leo Pereyra, cuando jugaba en Unión Minas: 'Es lindo verse compartiendo y comptiendo con leyendas. Uno como argentino siente el fútbol de una forma muy especial. En Huancayo somos tres los argentinos que estamos y son muy buena gente. Así, todo es más sencillo pero siempre esta ese sueño de volver, de jugar en San Martín, de vivir cosas importantes en tu lugar en el mundo'.
Precisamente su carrera lo llevó por Chile, Costa Rica, Guatemala y ahora Perú. Siempre junto a su compañera de vida, su esposa Cecilia con la que ya escribieron 18 años de amor. Vivir en Huancayo es agradable, Franco lo disfruta, pero no lo cambia por la calle Neuquén y 1 de Mayo en el corazón de Chimbas: 'Se extraña mucho siempre pero hay que adaptarse. Huancayo es lindo para vivir, pero como San Juan no hay. Ahora vamos en diciembre, a recargar amor con nuestra familia. Se hace difícil a la distancia pero esto de ser futbolista profesional lo tuve muy claro desde niño. Me acuerdo haberme ido caminando a entrenar porque mi viejo o me pagaba traslado o me compraba botines. No sobraba nada, siempre con lo justo pero aún asi siempre dispuesto a cumplir con horarios y entrenamientos'.
El balance final de la experiencia en Perú es altamente positivo para Franco: 'No me equivoqué en elegir Huancayo. Me dio la chance de sentirme protagonista y de vivir a mis 33 años asi que más no puedo pedir'.
CAMPEON DEL CLAUSURA
Sport Huancayo se consagró campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 tras imponerse por 4-1 a Universitario de Deportes en el estadio IPD de Huancayo, por la última jornada del campeonato. El ‘Rojo Matador’ aprovechó su condición de local y consiguió una contundente victoria que le permitió quedarse con el trofeo y asegurar su presencia en los play-offs por el título nacional.