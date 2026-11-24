Le tocó dar la vuelta larga. Así, como el mismo lo dice, el momento de la gloria, de saberse campeón profesional se le tenía que dar lejos de su Chimbas querido. Quiso el caprichoso destino que marca el fútbol que Franco Caballero diera la vuelta olímpica en Primera División en Perú, con la camiseta 99 del Sport Huancayo, en una fecha histórica para el club.

Franco lo vivió intensamente. A pesar de que está en plena recuperación de la rotura del Tendón de Aquiles, con kinesiología y con tres meses ya de rehabilitación, Caballero se sintió protagonista del equipo. Parte en serio, con goles, con titularidad. La última fecha la vivió a full con la goleada sobre Universitario.

Luego, ya en casa refugiado en el amor de su esposa Cecilia y de sus hijos Josemir e Isabella, Franquito repasa sus primeras sensaciones tras el campeonato: 'Es especial. Un momento soñado que parecía lejano pero se dio después de mucho recorrido. Yo había sido parte de los planteles de San Martín en los ascensos del 2011 y del 2014 pero no tuve ese protagonismo que te hace sentirlo. Ahora, fue distinto. Yo llegué a Huancayo en enero de este año y me adapté bien. El primer semestre fue positivo, con goles, con titularidad. Pasó la lesión, me golpeó el momento pero ahora apunto a que febrero me tenga ya en competencia y sabiendo que se puede venir la Copa Libertadores. Esa es la gran ilusión. El sueño de cualquier futbolista, jugar contra Boca, River, los grandes de América'.

Repasando su carrera, Franco asume que le tocó hacer la vuelta larga. Empezó muy chico en San Martín, entrando con edad de Sexta División. Antes, la formación se dio en Cegamar, más tarde el Barrio Laprida hasta llegar al Verdinegro, club que ama: 'Hice todas las categorías en San Martín hasta Primera. Amo el club, lo conozco. Es un sueño pendiente volver y vivir momentos como los ascensos del 2011 y 2014, pero con más protagonismo. En San Juan jugué en Peñarol y en Trinidad, antes y después pase por muchos clubes: Acasusso, Almirante Brown, Unión San Felipe de Chile, Flandria, Sporting FC (Costa Rica), Colegiales y Defensores Unidos. Ahora llegué a Perú y creo que fue una gran elección en un momento de madurez en todo sentido'.

Compartir la Primera División de Perú lo puso cara a cara con grandes figuras. Tiene las camisetas de Hernan Barcos de Luis Advíncula, de Paolo Guerrero. Se cruzó con ellos y con dos sanjuaninos: Alan Cantero que está en Alianza Lima y con Leo Pereyra, cuando jugaba en Unión Minas: 'Es lindo verse compartiendo y comptiendo con leyendas. Uno como argentino siente el fútbol de una forma muy especial. En Huancayo somos tres los argentinos que estamos y son muy buena gente. Así, todo es más sencillo pero siempre esta ese sueño de volver, de jugar en San Martín, de vivir cosas importantes en tu lugar en el mundo'.