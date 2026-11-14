    • 14 de noviembre de 2026 - 15:05

    León XIV encabezó su última misa en Chiclayo ante miles de fieles: cómo sigue su gira por Perú

    El Pontífice volvió a la ciudad donde fue obispo durante ocho años y protagonizó una emotiva celebración. Su viaje continuará por Cusco, Pucallpa y Lima.

    León XIV fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 y regresó como Pontífice durante su primera gira apostólica por América Latina.

    León XIV fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 y regresó como Pontífice durante su primera gira apostólica por América Latina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El papa León XIV encabezó este sábado una de las celebraciones más emotivas de su visita a Perú al regresar a la Catedral de Santa María, en Chiclayo, la ciudad donde ejerció durante años su ministerio episcopal. Más de 15.000 fieles se congregaron en las inmediaciones para acompañarlo.

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    En Chiclayo todavía muchos recuerdan a Robert Prevost como el “Padre Roberto”, nombre con el que lo conocieron durante sus años de trabajo pastoral.

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    Durante la ceremonia, el Pontífice presidió el rito de coronación de la Virgen Inmaculada y recordó el vínculo que mantiene con la comunidad que lo acompañó antes de su llegada al Vaticano. “Doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes”, expresó durante su mensaje.

    La visita tuvo un significado especial para León XIV. Antes de convertirse en Papa, Robert Francis Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, etapa en la que consolidó una fuerte relación con los fieles de esa región del norte peruano. En 2023 dejó la diócesis para asumir la conducción del Dicasterio para los Obispos en Roma.

    Una jornada cargada de actividades en Perú

    Después de su paso por la Catedral, la agenda papal continuó este sábado fuera de la ciudad. León XIV viajó en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, donde estaba prevista una misa en la explanada de la localidad.

    Luego regresará hacia la zona de Chiclayo para participar del encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario dedicado al santo. La actividad está programada para las 17.30, según el itinerario oficial difundido por la Santa Sede.

    La presencia del Papa en esta parte del país comenzó el viernes, cuando celebró una multitudinaria misa en las Pampas de Pimentel, visitó la Capilla San Óscar Romero y mantuvo encuentros con religiosos, seminaristas y representantes del ámbito universitario.

    En aquella celebración, León XIV agradeció el cariño recibido durante su regreso y pidió a los fieles mantener una Iglesia cercana, marcada por la oración, el testimonio y la caridad.

    Cusco, Pucallpa y Lima: cómo sigue la agenda de León XIV

    El domingo 15 de noviembre, el Pontífice dejará Chiclayo y viajará hacia Cusco. Allí mantendrá un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman y posteriormente encabezará la oración del Ángelus frente a la Catedral de la ciudad.

    Ese mismo día partirá hacia Pucallpa, donde se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos. Por la tarde presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali y luego regresará a Lima.

    La última jornada de actividades en Perú será el lunes 16 de noviembre. León XIV visitará una casa de acogida administrada por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas.

    La ceremonia oficial de despedida está prevista para las 13.15 en la Base Aérea del Callao. Media hora después, el avión papal despegará rumbo a Roma, donde su llegada está programada para la mañana del martes 17 de noviembre.

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