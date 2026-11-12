Borraron el tuit de León XIV que decía que Argentina tenía "dos Papas": qué pasó con el mensaje que se hizo viral

Un mensaje que había coronado de manera emotiva la histórica visita de León XIV a la Argentina terminó protagonizando una inesperada polémica horas después de su partida. La cuenta oficial del Papa en X eliminó el posteo en el que afirmaba que el país podía decir que tenía “dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, en referencia a Francisco y a él mismo.

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La publicación había aparecido poco después de la multitudinaria misa de despedida en Luján y rápidamente se convirtió en uno de los mensajes más compartidos de toda la visita. León XIV agradecía el cariño recibido, recordaba a Francisco y aseguraba haberse sentido “como en casa”. Pero durante la noche, cuando el Pontífice ya se encontraba en Perú, el contenido dejó de estar disponible.

El tuit llegó a ser registrado por agencias y medios antes de su eliminación. EFE incluso conservó el enlace original correspondiente a la publicación de @Pontifex_es , identificada con el número 2120567195574939723.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina! #ViajeApostólico”.

El mensaje tuvo una enorme repercusión porque la expresión del Papa parecía llevar un paso más allá el vínculo construido durante sus cuatro días en el país. La frase sobre un Pontífice “por adopción” fue reproducida rápidamente por medios nacionales y publicaciones en redes sociales antes de que el contenido original desapareciera.

La frase de los “dos Papas” tampoco aparece en la versión oficial del Vaticano

Un detalle terminó alimentando todavía más las preguntas. En la transcripción actualmente publicada por la Santa Sede de las palabras pronunciadas por León XIV al finalizar la misa de Luján aparece su agradecimiento a los argentinos, pero no figura ninguna referencia a que el país tenga dos Papas.

La versión oficial termina de esta manera: el Pontífice agradece haber sido recibido con cariño, asegura que se sintió “como en casa”, pide continuar unidos en Cristo y cierra con “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”. La frase “uno que ha nacido aquí y otro por adopción” no aparece en el texto definitivo que conserva el Vaticano.

Esa diferencia dio fuerza a una de las explicaciones que comenzaron a circular este jueves: que la expresión sobre los “dos Papas” habría formado parte de un texto preparado previamente, pero finalmente León XIV decidió no pronunciarla durante la celebración. El equipo encargado de las redes habría publicado inicialmente esa versión previa y luego corregido el contenido para ajustarlo a las palabras efectivamente pronunciadas. A24 atribuyó esa reconstrucción al sitio especializado en asuntos vaticanos Silere non possum.

Las otras versiones sobre por qué lo borraron

Otra interpretación apunta a una cuestión protocolar. León XIV nació en Estados Unidos y posee también nacionalidad peruana desde 2015, por lo que la definición de argentino “por adopción”, aunque evidentemente utilizada en un sentido afectivo, podría haber generado una lectura diplomática que el equipo de comunicación prefirió evitar.

Esta hipótesis cobró especial interés porque el mensaje desapareció cuando León XIV ya había llegado a Perú, país en el que vivió durante años, fue obispo de Chiclayo y al que él mismo considera una parte central de su historia personal. Sin embargo, no existe hasta ahora una explicación oficial del Vaticano que confirme que ese haya sido el motivo.

También circularon versiones sobre un supuesto arrepentimiento del Pontífice o eventuales consideraciones diplomáticas, aunque tampoco fueron respaldadas oficialmente. Lo concreto es que la publicación fue retirada y que los canales actuales de la Santa Sede conservan una despedida más breve, sin la referencia a un segundo Papa argentino.

Una frase que sobrevivió al tuit

La eliminación no impidió que el mensaje continuara circulando. Capturas, republicaciones y notas periodísticas conservaron la frase, que había sido difundida masivamente apenas León XIV terminó su visita y emprendió viaje hacia Lima.

Así, después de cuatro días en los que millones de personas acompañaron sus actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, la despedida del Papa sumó un último episodio inesperado. El Vaticano conserva oficialmente el “me he sentido como en casa”, pero la frase que transformaba simbólicamente a León XIV en un Papa argentino “por adopción” desapareció de sus redes y, hasta ahora, nadie explicó oficialmente por qué.