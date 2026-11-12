León XIV recordó sus años en Perú: pidió respeto por las comunidades y un compromiso con la paz

El papa León XIV comenzó su visita apostólica a Perú con un mensaje cargado de emoción y referencias a su historia personal en el país. Durante su primer encuentro oficial en Lima, el miércoles, e l Pontífice recordó los años que compartió con la población peruana y definió su regreso como una vuelta a su propia patria.

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“Regreso como Sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal”, expresó ante la presidenta Keiko Fujimori , funcionarios, representantes de la sociedad civil y diplomáticos reunidos en el Gran Teatro Nacional de Lima. Luego agregó: “Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”.

En su discurso, el Papa manifestó la alegría que le producía reencontrarse con el pueblo peruano y agradeció la recepción de la mandataria. También reconstruyó el vínculo que mantiene con esa nación, mucho antes de asumir responsabilidades al frente de la Diócesis de Chiclayo.

Recordó que durante años compartió la vida cotidiana de sus habitantes, conoció sus preocupaciones y encontró en sus hogares muestras de afecto y hospitalidad. Incluso mencionó, con una referencia distendida, las comidas que compartió con las familias, entre ellas el tradicional ceviche.

León XIV obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Según explicó, aquel reconocimiento formalizó una relación que ya se había consolidado a través de sus experiencias personales y pastorales. También aseguró que volvería a vivir aquellos años, con sus momentos felices y sus dificultades, si tuviera la oportunidad.

La política como herramienta para alcanzar el bien común

Uno de los ejes centrales del mensaje estuvo dirigido a las autoridades y a la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos. El Pontífice retomó una reflexión del papa Francisco durante su visita a Perú en 2018, cuando definió la política como una de las expresiones más importantes de la caridad por su búsqueda del bien común.

En ese sentido, señaló que la democracia debe permitir la convivencia entre personas con distintas ideas y aspiraciones, pero unidas por el destino de una misma nación.

También advirtió sobre el alcance de las decisiones gubernamentales y recordó que sus consecuencias llegan incluso a las comunidades más alejadas de los centros de poder.

En materia social, pidió garantizar el acceso a los servicios de salud y fortalecer las políticas de prevención. Además, puso el foco en quienes trabajan cuidando a otras personas y necesitan contar con asistencia y protección.

El Papa también reconoció el trabajo de las mujeres que sostienen comedores populares y espacios comunitarios de alimentación. En ese contexto, reclamó que puedan desarrollar sus actividades y vivir sin violencia ni explotación.

Recursos naturales: el pedido de proteger a las comunidades

Otro de los temas abordados fue el cuidado del ambiente y la utilización responsable de los recursos naturales del Perú.

León XIV destacó la diversidad geográfica del país, desde los ríos amazónicos hasta las montañas andinas y las costas del Pacífico, y recordó que esos territorios son fundamentales para la vida y el trabajo de numerosas comunidades.

Advirtió que actividades como la agricultura, la pesca y la minería deben desarrollarse con responsabilidad ambiental y respeto por las poblaciones que dependen de esos ecosistemas.

Asimismo, reclamó que las instituciones públicas tengan capacidad para anticiparse a los fenómenos naturales y actuar rápidamente cuando las condiciones ponen en riesgo la vida de las personas.

Inteligencia artificial y un llamado internacional a la paz

Durante su intervención, el Pontífice también se refirió a los desafíos que plantea el avance tecnológico. En línea con su encíclica Magnifica humanitas, publicada el 25 de mayo y dedicada a la inteligencia artificial, defendió que los beneficios de estas herramientas estén al alcance de toda la sociedad.

Para León XIV, el desarrollo tecnológico debe estar subordinado a la dignidad humana y contar con marcos legales que permitan prevenir abusos y proteger a las personas de sus posibles consecuencias.

En el plano internacional, expresó su preocupación por los conflictos armados y las tensiones entre países. Frente a ese escenario, pidió fortalecer la diplomacia, sostener los canales de diálogo y respetar el derecho internacional.

También remarcó que ninguna nación puede desentenderse de lo que ocurre en otras partes del mundo, por lo que alentó a Perú a contribuir al entendimiento incluso cuando existan posiciones difíciles de conciliar.

En otro tramo de su discurso, recordó a los peruanos que viven fuera de su país y su devoción por el Señor de los Milagros. También habló de quienes llegan a Perú en busca de nuevas oportunidades y sostuvo que sus historias y expectativas merecen respeto y una recepción digna.

El vínculo entre Perú y el Vaticano

En su exposición, León XIV hizo referencia al artículo 50 de la Constitución peruana, que reconoce el papel de la Iglesia católica en la formación histórica, cultural y moral de la nación.

A partir de ese reconocimiento, manifestó su deseo de que las relaciones entre el Estado peruano y la Santa Sede continúen desarrollándose sobre la base del respeto mutuo.

También propuso la Doctrina Social de la Iglesia como una referencia para orientar las acciones de quienes trabajan por el bienestar de la sociedad.

Hacia el cierre, volvió sobre su historia personal y agradeció el cariño recibido durante sus años en el país. Recordó los rostros, las conversaciones y los gestos de afecto que todavía conserva en su memoria.

Finalmente, evocó a Santa Rosa de Lima y su tradicional pozo, donde durante generaciones los fieles depositaron sus pedidos y esperanzas. El Papa expresó su intención de dejar allí también una oración durante su visita.