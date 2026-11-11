"Me sentí como en casa, hasta siempre querida Argentina": la emotiva despedida de León XIV

“Me sentí como en casa. Hasta siempre, querida Argentina”. Con esas palabras, León XIV cerró este miércoles una histórica visita al país después de celebrar su última misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El Pontífice agradeció el recibimiento de los argentinos y se despidió ante una multitud que ocupó la plaza y los alrededores del principal santuario mariano del país.

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El cierre estuvo cargado de símbolos. León XIV celebró con vestimentas celestes y blancas, recordó nuevamente al papa Francisco y dedicó buena parte de su homilía a hablar de reconciliación, pobreza, falta de trabajo y solidaridad. Después de cuatro intensos días en Argentina, resumió el afecto recibido con una frase sencilla: “Gracias por recibirme con los brazos abiertos” .

La convocatoria fue nuevamente multitudinaria. Más de dos millones de personas se reunieron en Luján para acompañar la última misa de León XIV en la Argentina. Desde la madrugada, miles de fieles llegaron a los alrededores de la Basílica para conseguir un lugar y formar parte de la última actividad pública del Papa antes de abandonar el país.

La homilía tuvo como eje un recorrido de cuatro pasos: reconciliación, Palabra de Dios, comunión y misión . León XIV habló de la necesidad de mirar el pasado y el presente sin quedar atrapados en las divisiones y dejó uno de los mensajes más contundentes de toda su visita.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, afirmó. Hacia el final condensó ese mensaje en otra expresión que provocó la reacción de los presentes: “Argentina, levántate y camina” .

El Pontífice también se refirió a quienes atraviesan enfermedades, pobreza, falta de empleo, discriminación y rupturas familiares. Frente a esas realidades, pidió procesos de perdón y reconciliación capaces de recuperar “la paz, la esperanza y la caridad”, y sostuvo que la fe debe transformarse en acciones concretas hacia quienes más lo necesitan.

Dentro de ese mensaje mencionó especialmente a pobres, migrantes, enfermos y personas privadas de la libertad, y aseguró que “hay lugar para todos”. La referencia tuvo un significado particular porque pocas horas antes de llegar a Luján había visitado el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde se encontró con detenidos y escuchó sus testimonios.

El recuerdo de Francisco ante la Virgen de Luján

El último gran acto de León XIV en Argentina volvió a tener presente a su antecesor. Frente a la Basílica, recordó a Francisco y su profunda devoción por la Virgen de Luján, a quien Bergoglio llamaba cariñosamente la “Patroncita morena”.

“Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco”, expresó. También recordó una de las frases que el argentino acostumbraba utilizar para despedirse: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

León XIV vinculó además su propia historia con el santuario. Recordó que su pontificado comenzó el 8 de mayo, precisamente el día de Nuestra Señora de Luján, y pidió a la Virgen que lo acompañe en la misión que tiene por delante.

“Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto”, señaló antes de pedir protección para el pueblo argentino y llamar a construir “puentes de caridad y redes de solidaridad”.

“Me sentí como en casa”

Una vez terminada la celebración llegó el momento más emotivo de la mañana. León XIV dejó de lado el tono formal de la homilía para agradecer directamente las muestras de afecto recibidas durante su recorrido por Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

“Gracias por recibirme con los brazos abiertos. Me sentí como en casa. Hasta siempre, querida Argentina”, expresó ante los aplausos de la multitud. Luego bendijo al país y destacó el vínculo entre los colores celeste y blanco de la bandera y el manto de la Virgen.

También dejó un último pedido: mantener la unidad y continuar la misión después de su partida. “Gracias por recibirme con tanto cariño. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros”, afirmó antes de retirarse.

El mensaje cerró cuatro jornadas en las que el Papa pasó por la Casa Rosada, el Cottolengo Don Orione, Palermo, la UCA, la Catedral Metropolitana, Córdoba, una vigilia con jóvenes, la cárcel de Devoto y finalmente Luján. Su despedida tuvo como escenario uno de los lugares de mayor peso religioso para los argentinos y terminó con la misma cercanía que buscó transmitir durante toda la visita.

Qué sigue ahora para León XIV

La misa de Luján fue la última actividad pastoral de León XIV en la Argentina. Según la agenda oficial de la Santa Sede, a las 13.30 está prevista la ceremonia formal de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, donde continuará su gira apostólica por Sudamérica.

Su llegada a Perú está programada para las 17.30, hora local. Posteriormente tendrá la ceremonia de bienvenida, visitará al presidente de la República y a las 19.45 encabezará un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. La gira peruana continuará hasta el 17 de noviembre e incluirá actividades en Lima y Chiclayo, entre otros puntos.

León XIV dejó así Argentina con un último llamado a la reconciliación y a la solidaridad, pero también con una despedida mucho más personal. Después de cuatro días de multitudes, encuentros y gestos, eligió resumir su paso por el país con pocas palabras: “Me sentí como en casa. Hasta siempre, querida Argentina”.