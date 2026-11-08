Victoria Villarruel tras el discurso de León XIV: "El Papa es consciente de que en la Argentina no somos todos hermanos"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, analizó este domingo el histórico discurso pronunciado por el Papa León XIV en el Palacio Libertad. Consultada por la prensa tras la ceremonia oficial, la titular del Senado negó que la alocución del Sumo Pontífice contuviera cuestionamientos hacia la administración de Javier Milei y enmarcó sus palabras en la necesidad de reconstruir la convivencia institucional en el país.

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“No creo que haya tenido críticas. Ha sido realmente un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí”, afirmó Villarruel al término del acto que reunió a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado y a referentes de todo el arco político.

En ese sentido, la titular del Senado dejó una fuerte definición sobre el escenario social y político del país: “El Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos”.

Las palabras de la titular del Senado cobran especial relevancia en un contexto marcado por tensiones políticas entre el oficialismo y la oposición, así como por las diferencias de agenda que viene manteniendo con el Poder Ejecutivo. Para la Vicepresidenta, el mensaje papal puso de manifiesto la urgencia de superar la polarización y establecer vías de diálogo entre los dirigentes de distintos espacios.

Al finalizar la alocución, el propio León XIV se acercó a saludar de manera personal a la Vicepresidenta, en un gesto que captó la atención de los presentes en el recinto.

Reclamo por la agenda provida

Durante el contacto con los medios, Villarruel aprovechó para enviar un mensaje directo hacia el interior de la coalición de gobierno en relación con uno de los pilares de la plataforma electoral con la que llegaron a la Casa Rosada: la oposición al aborto y la protección de las personas por nacer.

“Hay que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro gobierno con todos aquellos que nos han votado”, remarcó la funcionaria, respaldando así el apartado del discurso del Santo Padre en el que abogó por reconocer la dignidad de la vida humana desde sus primeros instantes.

De esta manera, la visita de León XIV al Palacio Libertad no solo dejó definiciones en materia de diálogo y convivencia democrática, sino que reabrió debates clave en la agenda política y social de la Argentina.