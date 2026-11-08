Los dos obsequios especiales que Javier Milei tiene preparados para el papa León XIV en la Casa Rosada

En el marco de la recepción oficial en Balcarce 50, el Presidente tiene preparados dos presentes de alto valor simbólico y litúrgico para el Pontífice.

En el marco de la histórica gira por América del Sur y durante el encuentro oficial programado en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei le entregará dos obsequios de alto valor simbólico y litúrgico al papa León XIV en representación del Estado argentino.

El primer regalo es una medalla conmemorativa de plata con relieves en oro. La pieza lleva grabado en una de sus caras el escudo de la República Argentina y en el reverso el escudo del Vaticano, acompañada por la inscripción grabada "Visita de su Santidad León XIV", que sella el paso del Pontífice por el país.

El segundo presente institucional es un aspersor litúrgico elaborado en plata y ébano, un objeto sagrado utilizado para el rito de aspersión con agua bendita. La pieza cuenta con la imagen de la Virgen de Luján cincelada en el mango, un detalle vinculado de forma directa con la fecha de asunción del Sumo Pontífice, concretada un 8 de mayo, día festivo de la patrona nacional.

La agenda del encuentro bilateral en Balcarce 50 La actividad protocolar en la sede del Poder Ejecutivo se desarrolla bajo un estricto cronograma diplomático tras el paso del Santo Padre por la Plaza San Martín:

Reunión privada: Programada para las 17:50, a solas entre el presidente Javier Milei y el papa León XIV en el despacho presidencial.